10 consejos de la Fao para alimentarte y enfrentar el coronavirus

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Fao) entregó recomendaciones en momentos de crisis.

La alimentación es importante en nuestro día a día, pero se puede complicar en momentos de pandemia y aislamiento social, es por eso que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Fao), dio a conocer una serie de medidas y recomendaciones que ayudarán a optar por una alimentación saludable frente a la crisis mundial actual:

Fortalece tu sistema inmune a través de la alimentación: aumenta tu consumo de frutas y verduras, con al menos cinco porciones al día. Contienen mucha vitamina A y C, además de antioxidantes, que te ayudarán a combatir infecciones. Consume legumbres al menos tres veces a la semana: se conservan por mucho tiempo, son económicas y te ayudarán a mantenerte fuerte porque son altas en proteína y hierro.

No compres sólo alimentos no perecibles: en vez de comprar muchas pastas y arroz, adquiere frutas, verduras y legumbres. Cómpralas en las ferias libres, ya que son espacios abiertos, con filas menos concurridas. Además, todos sus productos son frescos y tienen un precio más asequible que en otros comercios. ¿Compraste frutas y verduras de más? No hay problema: límpialas, córtalas y congélalas. Las tendrás listas para tu siguiente preparación.

Planifica tu compra: compra lo justo y necesario. Esto no sólo es un acto de empatía con otros consumidores que también deben abastecerse, sino que te ayuda a evitar el desperdicio de alimentos y mejorar la economía de tu hogar.

El almuerzo puede ser otra comida: si cocinaste de más, congela tus comidas para que duren más tiempo y evitar el desperdicio, además de tener una preparación lista para otra ocasión, sin mayor esfuerzo. Recuerda: los alimentos deben estar en buen estado para consumirlos.

Lávate las manos: sin excepción, al cocinar lava tus manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Repite el lavado de manos en muchos otros momentos del día, como medida preventiva. En caso de tocarte los ojos, la nariz o la boca, lávate las manos nuevamente. Además, recuerda siempre evitar la contaminación cruzada: nunca mezcles alimentos crudos, especialmente de origen animal, con los cocidos.

Limpia y desinfecta: todas las superficies para cocinar, electrodomésticos y otros utensilios. Utiliza desinfectantes comerciales, alcohol más de 60° o agua con cloro y enjuague. Deja que se ventilen. En caso de usar paños de cocina, prefiere los desechables.

Bebe agua: toma al menos dos litros de agua al día para mantenerte hidratado y ayudar a tu sistema inmune.

Si tu presupuesto es más acotado: recomendamos reemplazar el consumo de bebidas gaseosas azucaradas, galletas, snacks y pastelería en general, por frutas y verduras frescas y preferir agua de la llave. Ellas te mantendrán más saludable.

Utiliza preparaciones novedosas: estar en casa es una excelente oportunidad para experimentar con nuevas recetas y aprender usando los ingredientes que tienes en casa. Si tienes hijos, vives con familiares o amigos, cocinen sus platos saludables preferidos. De esta manera, tanto niños como adultos serán entretenidos. Mantén siempre una distancia saludable de las personas con las que habitas, incluso cuando cocinas.

Si estás enfermo: al presentar síntomas, ser contagiado con el virus o al estar en contacto con un caso confirmado, evita ir a comprar tú mismo. Piensa en los demás. Sigue los protocolos de salud que estableció el gobierno y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Si vives en ciudades y puedes, intenta hacer las compras online.

Lo que no sirve para prevenir el contagio de coronavirus

La enfermedad por coronavirus Covid-19 continúa expandiéndose, una patología cuyos principales síntomas son la fiebre, cansancio y tos seca (sin mucosidad, como las de los adictos al cigarrillo), explica la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por lo mismo, es conveniente que tomes medidas preventivas, como lavarte las manos con mucha frecuencia y alejarte de quienes tienen tos.

No obstante, hay otras medidas que están implementando algunos para intentar evitar la pandemia, pero que en realidad no son eficaces para evadir la Covid-19. Aquí te contamos cinco de ellas.

1.- Usar una mascarilla si no estás enfermo o cerca de un paciente

La OMS ha sido enfática en señalar que las mascarillas sólo son útiles para quienes presentan síntomas asociados a la Covid-19 o quienes están cerca de alguien con la enfermedad. Pese a ello, muchos no han escuchado, y debido a la compra indiscriminada de éstas en las últimas semanas, el stock se está agotando.

“Si no está usted enfermo o no cuida de una persona que lo esté, está malgastando una mascarilla. Las existencias de mascarillas en el mundo se están agotando, y la OMS insta a utilizarlas de forma sensata”, advierte.

2.- Usar varias mascarillas a la vez

Y aún peor que el punto anterior: algunas personas parecen pensar que mientras más mascarillas usen de manera simultánea, más protegidos estarán. La OMS recalca que eso no se debe hacer porque no es eficaz.

3.- Reutilizar las mascarillas

Si pese a todo quieres usar mascarillas, te recordamos que las mascarillas desechables solo se pueden utilizar una vez y luego tienes que botarlas a la basura, tocándola lo menos posible. No sirve intentar desinfectarla con alcohol u otros productos.

4.- Tomar antibióticos

Los antibióticos actúan contra las infecciones bacterianas, son inútiles para combatir virus. Y los coronavirus son, como su nombre lo indica, virus.

“La Covid-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la Covid-19. Sólo deben usarse para tratar una infección bacteriana, siguiendo las indicaciones de un médico”, recalca la OMS.

5.- Vacunarse contra la neumonía

Las vacunas contra la neumonía, como la neumocócica, y contra Haemophilus influenzae de tipo B (Hib), no protegen contra el nuevo coronavirus, informa la OMS.