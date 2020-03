Aislamiento social obligado favorece a los servicios de delivery

Cuando se cierra una puerta se abre una ventana, y así lo han entendido varios emprendedores de Punta Arenas en el contexto del aislamiento social obligado generado por la pandemia del coronavirus. La mayoría de las personas debe estar en cuarentena y las autoridades recomiendan ir lo menos posible a los supermercados o lugares de abastecimiento. Ante esto se abrió la ventana perfecta para que algunos puedan entregar el servicio de llevar la comida a la casa.

Fernando Fetis vio esta necesidad hace mucho tiempo, ya que siempre se dedicaba hacer favores a sus parientes y amigos. Inspirado por la empresa “Cornershop” en Santiago, abrió un negocio para entregar productos a domicilio y así nació “Fetix”. Desde compras de comida hasta hacer la fila en un banco. “La verdad es que yo hago de todo. Llevo las compras de supermercado del mes, también voy a las ferreterías e incluso puedo hacer la fila de un banco, y le entrego el número a la persona cuando llegue. Hago todas las tareas que a la gente le da lata hacer”, afirma Fetis.

Empezó hace ocho meses con este emprendimiento y ahora tiene cuatro vehículos con los que reparte sus pedidos. Su mecanismo de trabajo es bastante simple. Uno le envía la lista de los productos que quiere y se le puede pagar vía transferencia o con tarjeta al momento de la entrega.

Antes trabajaba desde las nueve de la mañana hasta las once de la noche, y ahora lo hace hasta las ocho. Pero admite que la situación actual le ha favorecido. “Me ha costado mucho que la gente se acostumbre a este sistema pero con la contingencia la demanda creció. Me preocupo de encontrar cada producto aunque sea en varias partes y también de limpiar bien el auto, andar con guantes, mascarillas y lavándome las manos cada vez que puedo”, confiesa.

La reinvención

No es secreto que el servicio de taxis es el más afectado durante esta crisis. Pero Rodrigo Aguilera, dueño de Taxi Austral, encontró la forma de poder reinventar su negocio. Hace once días decidió dedicarse al delivery de productos a domicilio y ahora sus diez autos están enfocados en eso. “Había que encontrar una forma de poder sobrevivir ante esta crisis. Y como muchas personas no pueden salir de sus casas, tomamos la decisión de dedicarnos a esto”, comenta.

Su emprendimiento funciona distinto al de “Fetix”. Ellos dedican más hacer de intermediario entre el cliente y la tienda. Aquí el usuario le paga a esta última el pedido y en ese momento Taxi Austral transporta los productos adquiridos. Aunque también han tenido que ajustar sus horarios. Y también han tomado las medidas de prevención necesarias y piensan seguir en este negocio en el futuro.

“Nosotros limpiamos los autos todos los días y les entregamos a los choferes todos los artículos necesarios, como mascarillas, guantes, etc. Ahora nuestra misión es mejorar nuestra página y ampliarnos con más tiendas”, señala Aguilera.