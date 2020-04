Almaceneros viven la cuarentena obligatoria de una manera distinta

– Mientras que los días previos a la prohibición de deambular por las calles se vivió una locura en estos locales, después el panorama cambió drásticamente.

Debido a la cuarentena obligatoria establecida en Punta Arenas, esta semana pudimos ver varios escenarios completamente distintos. Si el miércoles pasado las grandes filas de compradores colapsaron la ciudad, durante los días posteriores pocos salieron. Los lugares donde más se ha notado el efecto de la cuarentena es en los establecimientos que venden productos esenciales para el diario vivir, como los almacenes.

Doris Vidal es dueña del almacén La Ruca ubicado en el sector sur de Punta Arenas. Hace unos días ella y su familia trabajaban de manera normal, hasta que notaron que mucha gente comenzó a llegar al local y no entendían el por qué. Después supieron que era por el anuncio de la cuarentena obligatoria.

“Fue una locura, no entendíamos que estaba pasando. No paraban de llegar personas y se llevaron casi todo. No podíamos ni cerrar porque la fila de afuera no se terminaba nunca. Tuvimos que pedirles que entraran por grupos de tres personas porque en el local no cabe tanta gente. Entre los cuatro que trabajamos acá no paramos en todo el día”., explica Vidal.

Sin embargo, los días posteriores el número de público bajo considerablemente. Las grandes filas desaparecieron y ahora no se ve mucha gente que entre al negocio a comprar.

Algo parecido le pasó a Alejandro Herrera, administrador del local El Ahorro. “Los días previos a la cuarentena fue algo que no había visto antes. La gente hacía fila para entrar mucho antes de que abriéramos y no paraban de llegar. Sólo dejábamos a cinco personas dentro del local para hacerlo más ordenado. Tuvimos que aplicarnos bien con la gente de acá, pero lo pudimos manejar”, afirma Herrera. Y el día siguiente el escenario fue opuesto. “El primer día de cuarentena las ventas bajaron muchísimo. La gente ha venido un poco más, pero está mas calmado. Ojalá que la gente siga viniendo, sólo tienen que sacar su permiso. Nosotros estamos al servicio de la gente y vamos a seguir acá”, agrega Herrera.

En el almacén Mi Vecina, Iris Cárcamo ha tomado todas las medidas de prevención posible. Dividió con un plástico el interior de la tienda con la parte posterior al mostrador. A pesar de esto, también le ha bajado la clientela estos días. “Después de la cuarentena no ha venido casi nadie. Vienen una o dos personas, compran lo justo y se van. Cambió mucho la cosa después del miércoles. La gente se abasteció hasta más no poder y no creo que vuelva pronto”, confiesa ella.