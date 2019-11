Claudia Sarmiento: “Ayudamos a las personas a entender por qué fuman y a que derriben mitos y recuperen su libertad”

“Ayudamos a entender a la gente por qué fuma, a derribar los mitos. Hablamos y descubrimos la verdad sobre la nicotina. Las personas deben entender el mecanismo, saber dónde está su problema y, tras la sesión, tienen que irse con una actitud positiva”.

Así lo plantea la directora para Chile de “EasyWay”, Claudia Sarmiento, quien llegará a Magallanes con un método para combatir el tabaquismo, que entrega herramientas para que una persona se convierta en un no fumador feliz en sólo una sesión. Ella dictará este seminario el sábado 23 de noviembre, de la próxima semana, entre 8,30 horas y las 17,30 hrs, en el Hotel Diego de Almagro.

“A los fumadores todo el mundo los está criticando y exigiendo que de un día para otro dejen de hacerlo. Nosotros ofrecemos una perspectiva diferente. A ellos les decimos: ‘Mejor piensa en ti o, realmente, porque a ti te conviene dejar de fumar’. Las personas adictas a la nicotina viven siempre aisladas, discriminadas, criticadas, siendo que quien fuma no tiene la culpa porque uno cae en esto y después no puede escapar. Entonces, a la gente hay que hacerla reflexionar, que entienda el problema y que no le impongan cosas. Deben llegar a preguntarse: ‘¿Qué pasaría si no tuviera la necesidad de fumar y no quisiera fumar?’”, plantea.

Ella se define como una “mujer que renueva vidas”, producto del éxito de sus terapias. Llegó a fumar dos cajetillas al día, por lo cual vivió en carne propia lo que es convertirse en un adicto a la nicotina y quedar presa de un mal hábito.

Hace once años que Claudia imparte el seminario de dejar de fumar en una sesión y ha tratado en Chile a miles de fumadores que, incluso, viajan a Chile de países vecinos para hacer la terapia. Ahora Claudia dictará en Punta Arenas esta terapia, en su calidad de terapeuta especializada en tabaquismo, que dejó su adicción a la nicotina hace trece años tras someterse en México a este método, especializándose luego en él tanto en su país como en Inglaterra.

“Cuando se aborda el tabaquismo, siempre se advierte al fumador respecto de las consecuencias físicas, como si fuera lo principal. Eso no le quita la adicción. El problema principal no es la adicción a la nicotina, porque nos han educado para pensar que es algo normal de la gente”, advierte.

Claudia ha destacado como profesional internacional, siendo elegida como una de las seis terapeutas que Nintendo puso en su juego Dejar de Fumar en 6 Horas Allen Carr’s Easyway, que se comercializa en Canadá.

Sobre las técnicas que se ocupan en el método “EasyWay”, Claudia Sarmiento explica que van directo a la mente y le ponen ejemplos cotidianos, como el siguiente: “Un fumador cuando está en el aeropuerto sabe que va a subir al avión, se siente muy angustiado y fuma un último cigarrillo antes de abordar. Pero, durante las horas de vuelo, no le pasa nada, no siente esa angustia. Pero, se baja y rápidamente quiere fumar. Nosotros les hacemos entender que, así como pasó muchas horas sin hacerlo, puede bajarse del avión y no fumar más. Enseñamos a hacer eso, pero de manera permanente, para bien y con gusto. Con nuestro método, tú vas a dejar de fumar de una manera sencilla, fácil”, indica.

Las sesiones se dictan en grupo y se les permite, incluso, que salgan a fumar de tanto en tanto. Cada uno cuenta su experiencia y, guiados por la terapeuta, comienzan a darse cuenta que todos sufren lo mismo.

Claudia refuerza la sesión con una hipnoterapia. “En ella, se entra al subconsciente. La persona deja de fumar por su convencimiento. Durante las sesiones, fuman todo lo que quieren y, al final, entienden que no tienen razones para fumar y se les insta a fumar el último cigarrillo. ‘¿Me lo tengo que fumar?’, preguntan algunos. Les decimos que sí, que es algo simbólico”.

Claudia Sarmiento dictará en Punta Arenas este seminario el sábado 23 de noviembre. “Tenemos un 90% de éxito y funciona para todo tipo de fumadores. Ya lo han probado muchas personas de Punta Arenas y Puerto Natales. Si la gente no cree, puede hacer la prueba”, señala.

Los interesados pueden hacer las reservas llamando al 224744587 o escribiendo al correo contacto@easyway.cl o a través del Whatsapp: +569 93252781.