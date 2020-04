Deambulando con libertad por la ciudad

– Permiso especial para que personas que presentan un trastorno del espectro autista puedan pasear junto a un acompañante en espacios públicos.

En la cuarentena existe un permiso especial para que las personas que presentan un trastorno del espectro autista, puedan pasear durante dos horas junto a un acompañante por donde quieran. Alonso, Maximiliano y Rento, son algunos niños que tienen esta licencia de circular sin problemas.

Fernanda Castillo vive con su pareja y tienen dos hijos. El mayor tiene 14 años y el más chico cuatro. Este último se llama Alonso, y es un niño que vive dentro del espectro autista.

El está acostumbrado a su rutina de asistir al colegio, hacer sus obligaciones, estar en su casa e ir a jugar afuera. Pero esta crisis sanitaria le ha impedido realizarla y ha generado una dificultad para Fernanda. “Ha sido difícil sacarlo de su movimiento habitual y es complicado acostumbrarlo a otra rutina. Pero he intentado explicarle lo que pasa, como diciéndole que hay un bicho malo afuera y que por eso no puede salir. Y así ha entendido porque no puede salir”, explica Castillo.

Pero ahora en la página de comisaría virtual se puede sacar un permiso especial para que personas como Alonso puedan salir durante dos horas con un acompañante. “Ahora voy a poder sacarlo, al sector sur de Los Pinos para que pueda jugar. A él le encanta la naturaleza y estar en movimiento, sobre todo correr de un lado a otro sin parar. Así que ahora podrá estar más tranquilo y nosotros también al saber que él podrá salir”, agrega la mamá.

Melissa Castillo tiene a su hijo Renato de cinco años, en la misma situación que Alonso. Ella con su pareja y su otra hija de 12 años se han mantenido en una cuarentena social, aunque en las noches salían con Renato en al auto para que estuviera afuera. Al igual que para el hijo de Fernanda, no ha sido fácil adaptase. “Si para una persona esta situación es difícil, para ellos es peor. Un cambio así de brusco les afecta mucho más. Además justo el 20 de marzo fue su cumpleaños y tuvimos que celebrarlo nosotros solos y con video llamadas con algunos familiares”, afirma Melissa. Aunque también se las han ingeniado para que su hijo pueda entender lo que está pasando: “Le dijimos que hay un bicho en la plaza y que por eso no se puede salir. Igual se enoja y comienza a mirar por la ventana y creo que ahí se imagina al bicho y entiende un poco más”, agrega. Ahora podrán salir con Renato, aunque sólo sean dos horas. “La última vez, después de una cuarentena, salimos a pasear a un parque y nos tuvimos que ir por toda la gente que llegó después. Ahora podremos estar más tranquilos aunque sea sólo un rato”, afirma.

Otro que podrá utilizar este permiso especial es Maximiliano. El tiene 12 años y su madre Yanet Gallardo, ha visto como esta situación lo ha complicado. “Después de unos días comenzó a desorientarse y se puso nervioso porque no entendía lo que pasaba. Ellos necesitan tener una rutina y saber que van hacer después, y eso hoy no lo tienen”, afirma Yanet Gallardo. Pero ahora ella y Maximiliano podrán salir a jugar afuera por un par de horas. “Con este permiso planeo ir con él a la plaza dos o tres veces por semana. Así él puede jugar tranquilo ya que no debería haber más gente allá. Además la semana pasada comenzó a llorar mucho y creo que esto le va a ayudar para que se tranquilice”, señala ella.