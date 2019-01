Exponen más de 772 millones de correos electrónicos en masiva filtración mundial

Más de 772 millones de correos electrónicos y 21 millones de contraseñas únicas han sido expuestas en un foro para hackers en una de las filtraciones más grandes de la historia, según ha informado en su blog personal el experto en ciberseguridad Troy Hunt. Todos los datos se encuentran recopilados en un archivo gigantesco de 87GB alojado en el servicio de almacenamiento en la nube Mega. La brecha de seguridad ha sido bautizada por Hunt como Collection #1 -el nombre de la carpeta en la que encontró toda la información-.

Por el momento, se desconoce el origen y el autor de la filtración. Pese a que los archivos ya se han retirado de Mega, es posible que varias personas tengan copias de esta base de datos e incluso vuelvan a compartirla en la web. Tras analizar toda la información, el experto en ciberseguridad ha comprobado que algunos correos electrónicos y contraseñas ya habían sido expuestos previamente. Aún así, más de 140 millones de correos electrónicos y de 10 millones de contraseñas corresponden a nuevas filtraciones. “Simplemente parece una colección completamente aleatoria de sitios para maximizar la cantidad de credenciales disponibles para los hackers”, ha contado Hunt a la revista especializada en tecnología Wired.

El peligro de que alguien tenga acceso a un correo electrónico es que puede acceder a todos los detalles de los emails e incluso suplantar la identidad. Además, si se usa el mismo usuario y contraseña en otras plataformas de Internet, los hackers podrán acceder a diferentes servicios como las redes sociales o cuentas bancarias.

“Las personas hacen listas como ésta (Colección #1) con nuestro correo electrónico y contraseñas y luego intentan ver dónde más funcionan. El éxito de esta táctica se basa en que las personas reutilizan las mismas credenciales en múltiples servicios”, explica Hunt en su blog. Este experto en ciberseguridad es responsable de Have I Been Pwned, una web que permite saber si un email o clave de acceso se han visto comprometidas.

No es la primera vez que tiene lugar una filtración de este tipo. Pero en este caso destaca la magnitud de usuarios afectados. Se trata de una de las filtraciones de datos de usuarios más grandes de la historia, por detrás del hackeo admitido por Yahoo en 2017. La compañía reconoció que el robo masivo de datos que sufrió en 2013 afectó a 3.000 millones de cuentas que estaban activas en ese momento.

Pese a que el archivo ya ha sido eliminado del blog, Hunt apunta que se tiene “un serio problema” si alguien ya tiene en su poder las credenciales, y recomienda comprobarlo. Para ello, basta con acceder a la web Have I Been Pwned e introducir la dirección de correo electrónico. Esta plataforma no sólo indica si se es uno de los afectados por Collection #1, sino si el email forma parte de alguna brecha de seguridad detectada por Hunt en los últimos años.

No obstante, Have I Been Pwned no permite al usuario comprobar a qué contraseña está asociado ese email. Pese a que muchos usuarios solicitan a Hunt esta información, él se niega a proporcionarla porque considera que el correo electrónico no es “un canal de comunicación seguro” para enviar credenciales.

También ofrece la posibilidad de buscar si una contraseña concreta ha sido afectada a través de Pwned Passwords, una base de datos que recopila más de 551 millones de credenciales expuestas en alguna filtración. Por ejemplo, al introducir la contraseña “123456”, una de las más habituales entre usuarios, pero que se debe evitar a toda costa, el sistema indica que “ha sido vista 23.174.662 veces antes”. “Esta contraseña ha aparecido previamente en una violación de datos y nunca debe usarse. Si alguna vez la has usado en alguna parte, ¡cámbiala!”, alerta la web.

Es recomendable que todos los afectados cambien la contraseña de sus cuentas cuanto antes y activen la verificación en dos pasos siempre que sea posible. En el caso de que reutilice la contraseña en diferentes servicios, una buena opción sería utilizar un gestor de credenciales. Estos programas se encargan de generar contraseñas aleatorias y las recuerdan por nosotros.

“La única contraseña segura es la que no puedo recordar”, afirma Hunt en el blog. Pese a que sostiene que los administradores de contraseñas son la mejor opción para garantizar la seguridad de las cuentas en Internet, es consciente de que hay personas que probablemente prefieran guardar sus claves a la antigua usanza: “Si usar un administrador de contraseñas digital es un paso demasiado grande, vaya a la vieja escuela y obtenga uno analógico. Es decir, un cuaderno. Anotar las contraseñas únicas en un libro y mantenerlas dentro de una casa cerrada es mucho mejor que reutilizarlas en toda la web”.