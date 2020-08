Guerra del Pacífico en Punta Arenas

El 16 de agosto de 1879, en el estrecho de Magallanes, apareció la corbeta Unión, nave peruana cuyo objetivo era interceptar un barco mercante proveniente de Europa que transportaba un cargamento de armas compradas por Chile, abordarlo y apoderarse de su cargamento.

Por Pedro Corti Ortiz

Hace 141 años la Guerra del Pacífico se desarrollaba a más de 4.000 kms. del entonces Territorio de Magallanes y en nada afectaba las actividades desarrolladas en él y menos aún la vida de sus habitantes, no obstante, dicha tranquilidad fue perturbada el 16 de agosto de 1879, pues siendo aproximadamente las dos de la tarde, en el estrecho de Magallanes, navegando desde el sur en dirección al puerto de Punta Arenas, apareció una nave de guerra enarbolando bandera francesa y después, estando ya frente al puerto, la arrió y enarboló la bandera de Perú: era la corbeta Unión, cuyo objetivo era interceptar un barco mercante proveniente de Europa de nombre Glengley que transportaba un cargamento de armas compradas por Chile, abordarlo y apoderarse de su cargamento y con ello debilitar el equipamiento y capacidad combativa del Ejército de Chile en la guerra. Desafortunadamente, para sus fines arribó tarde pues la nave Glengley ya había pasado por el estrecho dos días antes: el 14 de agosto.

En aquella fecha gobernaba el Territorio de Magallanes el teniente coronel don Carlos Wood, quien al ver la presencia de la corbeta Unión movilizó las escasas fuerzas que disponía para defender la ciudad en caso de un desembarco de su tripulación. Paralelamente, en la población civil cundió el pánico y gran número de ella se fue a refugiar en cerros que rodean la ciudad sufriendo las penurias causadas por el duro clima imperante en aquella estación invernal: fríos, nevazones y escarchas que debieron soportar a la intemperie.

En dicha situación es de destacar la intervención del vicecónsul de Inglaterra en Punta Arenas, Sr. Reynolds, quien embarcándose en un bote con bandera de Inglaterra se dirigió hasta la Unión, subiendo a bordo se entrevistó con el jefe peruano, el capitán de navío don Aurelio García y García, quien le expresó que ellos no atacaban ciudades indefensas y Punta Arenas no sería bombardeada y se respetarían las embarcaciones existentes ancladas en su rada y la Unión se retiraría siempre que se le permitiese comprar víveres para su aprovisionamiento los cuales serían pagados en el acto. Si ello no era accedido desembarcarían tripulantes armados y cogerían los víveres a la fuerza e incluso, podrían bombardear la ciudad con su artillería.

El gobernador don Carlos Wood al tomar conocimiento de lo expuesto y peticionado por el jefe peruano capitán de navío don Aurelio García y García, prohibió vender víveres al enemigo, pero luego de escuchar al vicecónsul Sr. Reynolds quien le habló de las destrucciones y daños que se producirían en la ciudad y pérdidas de vidas que habrían en la población civil, finalmente accedió a dichas ventas provocando el beneplácito de los comerciantes, todos extranjeros, que ya habían presentado “protestas” en la notaría de la ciudad porque la prohibición impuesta la consideraban un exceso de la autoridad y un atentado a la libertad de comercio.

En un acto propio de guerra, tripulantes de la Unión abordaron el pontón llamado Kate Kellok anclado en el puerto en donde se almacenaba carbón para aprovisionamiento de los barcos que cruzaban el estrecho y sacaron desde sus bodegas 115 toneladas de carbón que le permitió estar abastecida en su navegación de regreso al Perú.

El 18 de agosto, dos días después de su arribo, embarcados los víveres y el carbón la corbeta Unión abandonó Punta Arenas emprendiendo su regreso.

En la historia de Perú esta operación bélica de la corbeta Unión, iniciada el 31 de julio de 1879, día en que zarpó desde Arica, pese a que no tuvo éxito en su cometido, es considerada una hazaña de su marina, pues la llevó a cabo en pleno invierno realizando este largo y exhaustivo viaje por el océano Pacífico, navegando frente a toda la extensión de la costa de Chile y soportando tempestades, sobre todo frente a las costas de la Patagonia, y evitando en la ida y en el regreso el encuentro con naves de la marina de Chile.