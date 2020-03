Hungría ataca baja natalidad con eliminación de impuesto a la renta y entrega de préstamos

La baja natalidad es una problemática en varios países, especialmente en algunas naciones pertenecientes al mundo desarrollado.

Europa del Este también se ha visto afectada por esta tendencia y en los últimos años los gobiernos de la región han tomado serias medidas para poder aumentar la cantidad de nacimientos.

Hungría es uno de los casos más destacables, donde el Estado ha implementado un ambicioso paquete de medidas con miras a aumentar el número promedio de hijos por mujer, que en 2011 llegó a un histórico 1,23, muy lejos del 2,1 ideal para mantener la población estable.

De acuerdo a The Guardian, la batería de iniciativas pro-bebé es variada y, en general, apunta al lado económico.

Por ejemplo, las parejas que decidan tener hijos pueden obtener convenientes y jugosos préstamos incluso antes de efectivamente esperar un hijo.

Es decir, los interesados pueden obtener hasta 10 millones de forintos húngaros (casi 27,1 millones de pesos) sólo con la promesa de concebir.

De tener más hijos, los pagos se difieren por un periodo determinado, pero la deuda se condonará si nacen tres bebés durante el plazo fijado para saldar la deuda, esta queda condonada.

Sumado a ello, la administración conservadora del Primer Ministro Viktor Orbán dispuso de tratamientos gratuitos en clínicas públicas de fecundación in vitro, siempre y cuando se tenga menos de 40 años y no se trate de una lesbiana.

Además, el Jefe de Gobierno prometió eximir de por vida del pago de impuesto a la renta a aquellas mujeres que tengan tres hijos.

“El préstamo es maravilloso. Si no fuera por esta ayuda tendríamos que vivir con alguno de nuestros padres o en condiciones terribles”, dijo al citado medio Bettina, una asistente de la educación de 32 años quien ya tiene un hijo con su marido policía.

Ya tienen un préstamo de 1,4 millones de forintos (casi 3,8 millones de pesos) que pidieron justo después de casarse, con la promesa de tener dos hijos en seis años.

El gobierno de Orbán ha sido alabado por otros derechistas a nivel mundial y su administración tiene una clara postura nacionalista, pro familia tradicional y no quiere aceptar grandes cantidades de inmigrantes como ha ocurrido en otros países del continente.

“Hay fuerzas políticas en Europa que quieren reemplazar a la población por razones ideológicas y de otro corte”, dijo el Primer Ministro en una conferencia a la que asistió The Guardian

“La política de familia húngara es digna de estudio en detalle”, dijo hace unos meses Tim Montgomerie, un ex consejero de Boris Johnson, Primer Ministro del Reino Unido.

Otros ejemplos

Pero Hungría no es el único país del este de Europa que anhela aumentar los nacimientos.

Por ejemplo, el gobernante partido polaco Ley y Justicia (PiS por su sigla, de naturaleza conservadora y católica) introdujo en 2016 la ley “500+”, con la cual se le dio a cada madre un aporte mensual de 500 esloti (106 mil pesos) a partir del segundo hijo.

No obstante, en 2019 se acordó que el beneficio se expandiera a todos los niños.

En tanto, en Rusia se instaló en 2007 un bono que se entrega sólo una vez, y que asciende a los 6 millones de pesos, para familias con dos o más niños.

Para fortalecer el trabajo en esta área, Vladimir Putin anunció en enero otro paquete de medidas “demográficas” que tendrá un costo de 6 mil millones de dólares al año.

“El destino de Rusia y sus históricos planes dependen en cuántos de nosotros hay”, dijo el líder ruso cuando lanzó el programa que tiene símiles en países como Italia y Grecia.

La misma preocupación muestran en la República de Macedonia del Norte, un país sin acceso al mar entrampado entre Grecia, Albania y Bulgaria.

“Nos pesa no tener una buena natalidad, pero eso ocurrirá sólo si mejoramos nuestro estilo económico”, dijo a The Guardian Zoran Zaev, ex Primer Ministro de Macedonia.