Las fake news sobre el coronavirus que circulan en internet

Ministros afirmando que uno no se puede volver a infectar del Covid-19, fotos donde supuestamente extranjeros ingresaban a Magallanes y que el virus afecta a los adultos mayores, son algunos tipos de noticias falsas que han surgido durante esta crisis sanitaria.

En el último tiempo han salido muchas informaciones respecto al Covid-19 tanto en redes sociales, medios de comunicación e incluso autoridades han incurrido en entregar noticias falsas.

A continuación pasamos revisar algunas de las fake news del último tiempo:

La fila no era en el Aeropuerto Carlos Ibáñez

Como medio de comunicación queremos señalar que cometimos un error el pasado sábado 21 al publicar una foto aparecida en redes sociales donde se denunciaba el ingreso de turistas asiáticos en el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo. Pero la imagen no corresponde a ese lugar, sino que al Aeropuerto Internacional de Santiago, desde donde los pasajeros se trasladarían a Punta Arenas.

Las personas sí pueden volver a contagiarse

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, explicó en una conferencia de prensa que “las personas que hayan cumplido la cuarentena no tienen que hacerse ningún examen adicional y vuelve a su vida normal, con la ventaja que no van a volver a sufrir una nueva infección con este virus”.

Sin embargo, el medio japonés NHK” publicó un poco antes de esta declaración un caso de un hombre en ese país que fue infectado dos veces por este virus.

La Organización Panamericana de Salud (OPS) afirmó a la BBC que esto no es cierto. “Como se trata de un virus nuevo, y del que todavía estamos aprendiendo, por el momento no podemos decir con certeza que una persona que ha sido infectada por el virus no puede volver a infectarse”, señalaron desde esta institución.

Sichel niega llamado a volver a las casas

A partir de una conferencia de prensa encabezada por el ministro Sebastián Sichel, en las redes sociales comenzó a circular una foto donde se afirmaba que el titular de la cartera de Desarrollo Social había llamado a “que la gente en situación de calle volviera a sus casas”, debido a la cuarentena provocada por el coronavirus. Esta comenzó a circular con una gran fuerza y velocidad, hasta el punto que el mismo ministro Sichel tuvo que salir a desmentir esto a través de su cuenta de Twitter.

Lo cierto es que habló sobre la situación de estas personas, donde explicaba que la mayoría de estas afirmaba que vivían en la calle y no tenían a donde ir.

Enjuagarse con agua y sal no ayuda a prevenir la infección

Esta afirmación tuvo mucha fuerza hace un par de semanas, junto con otras ideas que supuestamente ayudaban a prevenir la infección de este virus. Tomó tanta fuerza, que incluso el presentador de televisión, Tomás Cox, la publicó en sus redes sociales.

A pesar de que esto supuestamente estaba confirmado por un infectólogo japonés, la Organización Mundial de la Salud (OMS), emitió un comunicado donde descartaba algunas informaciones falsas, como ésta. “No hay evidencia de que enjuagar regularmente la nariz con solución salina haya protegido a las personas de la infección del nuevo coronavirus”, sentencian desde la institución.