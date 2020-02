Los rostros del deporte femenino en Magallanes

En el último tiempo muchas deportistas han conseguido importantes marcas y récords ocupando las primeras planas de muchos medios de comunicación. Sin embargo, a lo largo de la historia las mujeres se han enfrentado a una discriminación por partida doble: su tardía llegada a casi todas las disciplinas deportivas debido al desplazamiento que han sufrido por parte del patriarcado y la carente inyección de recursos económicos que aún existe en el deporte femenino.

A pesar de este desfavorable escenario, muchas no han bajado los brazos y en su lucha por la igualdad han derribado muros; un muro de doble capa que varias pioneras se han encargado de tumbar con tesón, esfuerzo y reivindicaciones de género.

La Encuesta Nacional de Actividad Física y Deporte, estudio realizado por la Universidad San Sebastián durante el año 2019, reveló que hay una marcada brecha de género entre quienes realizan actividad física: mientras el 45,3% de los hombres se declara “activo”, en las mujeres esa cifra se reduce a un 25,8%.

El Magallanes entrevistó a cinco deportistas magallánicas destacadas, quienes han sido reconocidas por sus logros y destrezas: Carolina Mijalic, corredora en motocross; Graciela Andrade, karatecka; Ivania Martinich, tenista; Daniela Lucero, atleta, y Carla Roehrs, jinete. Estas cinco mujeres se caracterizan por su perseverancia, valentía y valores deportivos.

Gasolina, barro,

velocidad y adrenalina

A lo largo del tiempo, los circuitos de motocross han visto el paso de barreras por parte de pilotos “crosseras”. Una de las saltadoras pioneras a nivel regional, es Carolina Mijalic, cuya trayectoria deportiva ha estado ligada fuertemente a la gasolina, el barro, la velocidad y la adrenalina.

Carolina Mijalic (31) comenzó su aventura por el motocross a los 18 años; siempre estuvo ligada, junto con su hermana, al mundo de las tuercas, pues su tío Pablo Paredes es un destacado piloto de la región. Con el tiempo, un grupo de mujeres empezó a realizar competencias, lo que motivó a Carolina a ser parte de este grupo de pioneras, logrando ser campeona regional de Enduro y Cross.

“Somos ocho mujeres en la región practicando este deporte, la categoría tanto de Cross como de Enduro son pequeñas, por lo que en esta última nos hemos introducido a la categoría de los hombres y competimos a la par”, comenta Carolina.

“Tenemos niñas desde 8 años que se están interesando en correr en las competencias y algunas están compitiendo en categorías adultas. Hay que cuidarlas cuando suben de categorías, ya que el cambio puede ser brusco. Queremos que más niñas compitan y se atrevan a practicar este deporte; no tienen que tener miedo, si uno practica y se mentaliza, puede superarse y entregar un buen espectáculo. Invitamos a todas quienes estén interesadas a participar y de esta manera llevar más chicas a competir”.

El Yin-Yang del karate

En cuanto a fuerza física, históricamente la mujer ha sufrido el estigma de ser el sexo débil, esto ha ido cambiando con el paso del tiempo, en especial en las artes marciales. Un ejemplo de ello es Graciela Andrade, quien desde pequeña ha visto los beneficios que le entrega practicar este deporte, no sólo físicos sino también espirituales.

Graciela Andrade (27) realiza karate desde los dos años de edad y uno de sus mayores logros, dentro de su carrera deportiva, es haber representado a Chile en el Mundial de Japón y obtener el tercer lugar a nivel mundial. Graciela es una de las pocas instructoras de karate en Punta Arenas, por ende sus salas se llenan de estudiantes que quieren aprender esta milenaria disciplina.

“En cuanto a instructores, son mucho más hombres que mujeres; muchas veces se piensa que este deporte es bastante más masculino, ya que se cree que es sinónimo de brutalidad, pero eso ha cambiado con el tiempo. La mayoría de mis estudiantes son mujeres”, señala Graciela.

La incorporación de la mujer en el karate ha sido lenta, sin embargo hoy existe un mayor número de niñas que frecuentan los dojos, demostrando rápidamente sus destrezas físicas, además de incorporar valores como el respeto, mayor tolerancia al fracaso, mejor concentración, paciencia, bondad y todo lo que conlleva una vida saludable.

“Usualmente las competencias son por categoría, pero en el dojo se practica de manera mixta. De niña me tocó hacer combate libre con hombres que triplicaban mi edad, pues las mujeres siempre hemos tenido que demostrar el doble para ser reconocidas, porque para mí el karate no es un hobby, es mi vida. A las niñas que quieran participan en nuestro dojo, les enseñamos a que no deben sentirse disminuidas; deben tener personalidad y sus convicciones claras para no caer en vulneraciones de parte de nadie”, afirma Graciela.

Actualmente, Graciela realiza distintos talleres para niños y niñas en Karate-Do Shito Ryu Tashi, quienes el próximo año pretenden competir nuevamente junto a sus alumnas y alumnos en el campeonato de Japón. A la par de esta preparación, Graciela también realiza clases de defensa personal para mujeres que han sido vulneradas o tienen problemas de autoestima. “Idealmente es para que ellas puedan tener seguridad en sus vidas y puedan adquirir conocimientos de técnicas a la hora que lo necesiten; estos talleres tienen el objetivo de que nos fortalezcamos tanto físicamente como mentalmente”, menciona.

Raquetazos de una magallánica

El tenis es uno de los deportes con un mayor reconocimiento para la mujer. Su organismo rector, la Women’s Tennis Association (WTA), se creó hace más de 40 años con la voluntad de reivindicar una posición no siempre alcanzada en la sociedad.

Ivania Martinich (24) es una de las chilenas destacadas del tenis nacional, ha competido en casi todo Sudamérica y en algunos países de Europa y Africa. A los 13 años partió de Punta Arenas para desarrollarse en el tenis, desde entonces se ha hecho conocida por sus múltiples logros.

“Creo que es un deporte que a nivel mundial está un poco más equiparado con el circuito masculino, pero a la fecha todavía existen algunas diferencias en cuanto a los premios en plata de los torneos y también hay menos cobertura comparado con los hombres. A nivel nacional está un poco muerto el tenis, son muy pocas las chicas que juegan y creo que responde a que faltan referentes, circuitos, escuelas y accesibilidad al tenis no sólo para mujeres sino en general”, manifiesta Ivania.

El tenis en Magallanes es uno de los deportes que menos se desarrolla, a raíz de esto Ivania comenta que uno de los motivos por los que se fue de Punta Arenas es el poco desarrollo de este deporte en la región.

“En Chile no existe una cultura deportiva, menos aún en favor de nuestro género. Creo que no hay mujer en Chile, deportista o no, que no la haya sufrido discriminación. En mi caso no he tenido experiencias violentas, pero sí injusticias, por ejemplo cuando me tocó ir al Fed Cup (Copa Mundial de Tenis Femenino): estaba el equipo listo, teníamos que viajar a Puerto Rico y dos días antes nos dijeron que por falta de plata íbamos a tener que ir solas (sin capitán), lo cual fue insólito. Mientras que el equipo de varones, en el mismo grupo, viajó en primera clase, con capitán, preparador físico, kinesiólogos, doctores, nutricionista y gente de la Federación”.

A pesar de tener varios años más como competidora activa, algún día espera poder transmitir toda su experiencia a las nuevas generaciones y ser un referente para las niñas que comienzan a dar sus primeros remaches.

Sobrepasando límites

Ser maratonista no es una tarea fácil, como muchos deportes, practicar maratón implica dedicación, esfuerzo y sacrificio, por lo cual esta ardua disciplina conlleva dejar de lado muchas cosas, pero todo esto no importa cuando haces lo que realmente amas.

Daniela Lucero (39) es atleta y se ha dedicado durante ocho años a correr, ha logrado participar en varias competencias desde el norte hasta el sur del país, representando a Chile en Buenos Aires, Argentina, y New York, Estados Unidos, en maratón de 42 kilómetros.

Desde el año 2012 hasta la fecha la participación de mujeres en maratones se ha triplicado, uno de los principales ejemplos es la maratón de Santiago (42K), donde todos los años aumenta considerablemente la cifra de participantes pertenecientes al género femenino.

“Cuando decidí dedicarme todos los días a este deporte fui criticada por algunos, sólo por el hecho de hacer algo para mí, eso no significó dejar de lado mi labor de madre, tampoco en mi trabajo o en mi casa. De todos modos, tenía tanta convicción y ganas que luché por no dejar de correr; perdí, gané en el camino, pero elegí y lo elegiría mil veces, sobre todo porque sigo gozando y disfrutando de este deporte”.

Finalmente, Daniela expresa que “en Punta Arenas están los recursos para desarrollar este deporte y eso es fundamental, el problema son las personas no capacitadas para gestionar con voluntad y hacer bien la pega. Existen jóvenes que están quedando fuera por múltiples distractores, es por ello que este deporte debe ser replanteado, de lo contrario cada vez habrá menos deportistas”.

La perseverancia de una joven jinete

Uno de los deportes más característicos de la región es la jineteada, práctica que debe ser realizada con destreza sobre caballos ariscos. Una de las mayores características que tienen los torneos de jineteada es que no es usual ver mujeres competir, valla que en Magallanes la jinete Carla Roehrs ha saltado por completo.

Carla Roehrs (29) hizo historia al obtener el título de campeona femenina en el marco del conocido Festival de Doma de Jesús María en Córdoba, Argentina. La deportista desafió los prejuicios y estereotipos a través de la ejecución de una disciplina que hasta hace poco era vinculada sólo con hombres. Así la magallánica se lució y venció a todas las competidoras en el festival el año 2016.

“La jineteada es un deporte donde uno se sube a un caballo arisco y, dependiendo la categoría, debes durar cierta cantidad de tiempo. En Magallanes no hay muchas competencias, sin embargo, mi padre me introdujo a este deporte desde los 16 años, comenzando a amansar caballos y luego en las competencias. Es difícil introducirse en esta disciplina, pero una vez adentro uno va aprendiendo”, indica Carla.

En la Región de Magallanes existe alrededor de diez mujeres que practican la jineteada. “Cuando comencé había comentarios, al principio te miran mal, pero una vez que participaste y te ven, ya no dicen nada, pero como primera impresión suele existir críticas. Este deporte de a poco se ha fomentado para las mujeres, pero cuesta, hay niñas que quieren, pero no se atreven, deben perder el miedo y atreverse; comenzar amansando e ir subiendo de nivel”.

Yenifher Haverbeck

yhaverbeck@laprensaaustral.cl