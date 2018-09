Onu propone que en 2030 no haya “ninis”

Trabajar por y para los jóvenes. Pero, sobre todo, con ellos. Este es pilar sobre el que se sustenta el compromiso realizado en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para dar el protagonismo que merecen en la construcción del mañana a los 1.800 millones de personas de entre 10 y 24 años que hoy habitan el mundo.

En una sesión presidida por el secretario general, Antonio Guterres, se ha lanzado la Estrategia de la Juventud 2030 de la Onu con una meta tan simple de entender como compleja de conseguir: que en el año 2030 todos los jóvenes se encuentren estudiando, trabajando o formándose de alguna manera para conseguir un empleo digno.

“Hablamos de la generación más grande de la historia, y afrontan desafíos como guerras, cambios en el mercado laboral, impactos del cambio climático… Más de un quinto no tiene empleo, uno de cada cuatro está afectado por alguna guerra, millones de niñas son madres antes de tiempo y, en general, todos suelen verse excluidos de los procesos de desarrollo, ignorados en las conversaciones de paz y silenciados en la mayoría de decisiones internacionales”, ha enumerado Guterres.

“Los jóvenes son una fuente de innovación y de soluciones; apoyarles para que desarrollen su potencial es importante. Si vamos a crear un mundo más pacífico y sostenible para cumplir los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), ellos deben estar al frente”, ha reclamado.

“Tenemos 10 millones de jóvenes en edad de trabajar cada mes en el mundo y no estamos creando diez millones de empleos”, adelantaba Henrietta Fore, directora ejecutiva del Fondo de la Onu para la infancia (Unicef). Y porque Unicef es uno de los principales padrinos de esta iniciativa, Fore ha estado presente también este lunes en la puesta de largo, donde ha solicitado ideas de vanguardia. “Que todos los sectores que nos ayuden apuesten por crear soluciones con jóvenes al mando”.

Qué es “nini”

El término “nini”​ (ni estudia, ni trabaja) es considerado por algunos sectores como ofensivo​ que equivale al acrónimo en inglés Neet, para la expresión not in employment, education or training (o sea, ni trabaja ni estudia ni recibe formación).

El término se introdujo formalmente por primera vez en el Reino Unido en 1999 elaborado por la Unidad de Exclusión Social de ese país. El uso del término se ha extendido en otros países, entre los que se incluyen Japón, China, y Corea del Sur, mientras en los países de habla hispana se utiliza la denominación “nini”.

En el Reino Unido, la clasificación abarca a personas de entre 16 y 26 años (a los 16 años algunos todavía están en la edad de educación obligatoria). En Japón, la clasificación abarca a las personas de entre 15 y 34 años que están desempleados, solteros, no matriculados en la escuela o encargándose de tareas domésticas, y que no están buscando trabajo o recibiendo la formación necesaria para el mismo.

El grupo nini no es un conjunto uniforme de individuos sino que está compuesto por personas que pueden ser nini transitoriamente, mientras prueban diferentes opciones; y por otro lado, por personas que permanecen fuera del mercado laboral, de manera duradera, por diferentes razones (entre otras, discapacidad laboral o dedicación a actividades no mercantiles, como las tareas domésticas).

Confianza en el futuro

Junto a Guterres y Fore han participado algunos de los padrinos y madrinas de la estrategia, y han expresado su confianza en las generaciones venideras. “La Onu no puede seguir sin dar respuesta a las aspiraciones de todos, pues en los países en desarrollo la mayoría de la población es joven”, ha expresado el presidente de Ruanda, Paul Kagame, en cuyo país se han llevado a cabo no pocas políticas relacionadas con la igualdad de género, el acceso al empleo, a la información y a la tecnología. Al mismo tiempo, el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, ha mostrado su preocupación personal por el mundo que heredarán sus dos hijos, junto con miles de millones más, y ha puesto de relieve la importancia de invertir en educación y sanidad. Como ejemplo, él mismo. Gracias al espectacular progreso de su Corea del Sur natal en las últimas décadas, que “invirtió en las cosas que se necesitan”, tuvo la oportunidad de convertirse en presidente, ha afirmado.

Abriendo la sesión, la secretaria especial de la Onu para la juventud, Jayathma Wickramanayake, ha reconocido que desarrollar esta iniciativa no ha sido tarea fácil, pero en seguida ha bromeado: “El secretario general me dijo que me portara mal, ¡y este es el resultado!”. Acto seguido ha dado paso a la joven doctora Batool Alwahdani, representante de la Federación internacional de asociaciones de estudiantes de medicina.

“Tenemos derecho a dirigir el mundo porque somos las personas que viviremos con las consecuencias de lo que se decida”, ha reclamado. Antes de terminar, ha aprovechado para pedir al secretario general que use esta estrategia como medida de rendición de cuentas “para vigilar que los programas para jóvenes se cumplan y los Estados velen por nuestros derechos”.

Generation Unlimited

Generation Unlimited (Generación Sin Límites) o Gen-U es el nombre que ha tomado esta estrategia y es sustantiva en un documento de 13 páginas que explica de qué maneras las Naciones Unidas, con su poder de convocatoria, su mandato de servir a los pueblos del mundo y su papel de intermediación, facilitará medidas a nivel global, regional y nacional para atender las necesidades, desarrollar la capacidad de acción y promover los derechos de todos los jóvenes, así como de garantizar su participación en la implementación de los ODS.

De momento, se han elegido 20 ideas que van a ser examinadas por 60 organizaciones de todos los sectores, y estos ofrecerán su apoyo para implementarlas y ampliarlas si las consideran eficaces.