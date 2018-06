Cómo cuidar a las mascotas en días fríos

Ya estamos en época de días más fríos y en muchas de las regiones del país se presentan sistemas frontales con viento, lluvia y mucho frío. Por ello el médico veterinario, Claudio Delgado Beltrán, docente de Medicina Veterinaria de la Universidad del Pacífico, entrega importantes consejos para cuidar a nuestras mascotas

La llegada del otoño y sus días menos templados no sólo pueden afectar a las personas sino también a las mascotas, nuestros fieles compañeros que también sufren de los cambios climáticos.

En este escenario los seres humanos solemos abrigarnos con ropa especial. ¿cuál es la alternativa para las mascotas?

“Hay mucha gente que utiliza capas o mantas de distintos materiales para abrigar con ropas a sus mascotas, pero no lo recomiendo por distintos motivos. Una de ellas es que hay razas de pelo largo que al paso de unos días su pelaje se enreda y es muy difícil cepillar. Por otra parte hay que recordar que nuestras mascotas no termoregulan por la piel, por lo tanto el abrigarlos para evitar el frio no tiene mucha validez. En tercer lugar, si nuestras mascotas utilizan ropa y se mojan, es más probable que se enfermen sobretodo de las vías respiratorias sino se les quita la manta mojada. Y por último el pelaje de las mascotas los protege contra el frio”, señala Claudio Delgado Beltrán.

Entonces ¿Qué hacer para protegerlos? El médico veterinaria entrega algunos tips.

“En el caso de las mascotas indoor (que viven dentro del hogar) recomiendo que no sufran cambios de temperatura bruscos para así evitar un factor de riesgo (frio) en las enfermedades respiratorias”, comenta el especialista.

Lo que si es necesario es que cuenten con un lugar que les brinde protección contra el frio y el rocío de las mañanas. “Una casa es ideal para este propósito, porque debemos recordar que al estar durmiendo la temperatura del cuerpo disminuye por lo tanto deben estar en un lugar que les brinde abrigo y protección contra el frío. Pero lo que hay que tener en cuenta es el tamaño de la casa para que nuestra mascota entre y salga con facilidad”, aconseja el especialista en animles pequeños.

En el caso que duerman dentro de nuestras casas recomienda que una vez estando dentro no vuelvan a salir. “Y si lo hacen que sea al otro día cuando la temperatura sea más cálida y así evitar los cambios de temperatura”, indica.

Otros consejos para cuidar a tu mascota en invierno:

– Evite bañar muy seguido a su mascota en esta época. Hay propietarios que bañan muy seguido a sus mascotas y eso no es saludable ya que al realizar esta práctica de manera constante se les está retirando el manto seboso que es muy beneficioso para evitar el frio y exponer a infecciones dérmicas a las mascotas.

– Hidrate a su mascota al llevarlo de paseo. Si sacan a sus mascotas a dar un paseo en un día frio deben llevar al igual que en un día caluroso, porque el que esté haciendo frio no significa que nuestra mascota no se vaya a deshidratar.

– Preocúpate de que el agua esté a una buena temperatura. En días fríos intente dar agua más bien tibia para el consumo de la mascota. Esta medida ayuda a compensar la pérdida de temperatura.

– Cuide su alimentación previa a su actividad física. Tengan en consideración que si nuestro perro o gato realiza actividad física, no se le debe dar agua ni comida por lo menos unos 90 minutos pre y post-actividad. Esto debido a que podría presentar aerofagia (tragar aire) o torsión gástrica (rotación del estómago) lo cual de no ser diagnosticado a tiempo las posibilidades de sobrevida del pacientes son escasas.

– Alertas clínicas de hipotermia y la hipertermia. Si vemos que nuestra mascota está tiritando es un signo clínico indicativo de que su temperatura corporal no está normal. Y en caso de que esté jadeando incesantemente, también indica que su temperatura esta alterada. En ambos casos debe acudir a su médico veterinario para que examine y trate de manera correcta a su perro o gato. Recuerde que la hipotermia y la hipertermia podrían llevar a la muerte a su mascota.

– Mantenga vacunas al día. Las vacunas no son para que nuestra mascota no se enferme, sino para que ellas puedan tener anticuerpos contra las enfermedades. Esto quiere decir que son para que nuestro perro o gato cuente con un sistema de inmunización contra alguna enfermedad y así pueda “defenderse”.