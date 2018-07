169 apoderados han retirado a sus hijos de colegios municipalizados

Cansados de ver cómo sus hijos pierden clases, sumado a la falta de voluntad de las partes por zanjar el conflicto, los padres perdieron la paciencia y matricularon a sus hijos en establecimientos particulares subvencionados.

El paro de “brazos caídos” que protagonizan los profesores de numerosos colegios municipales de la comuna de Punta Arenas, el cual se arrastra por más de 50 días, acusando deudas previsionales de su empleador, ha traído un fuerte coletazo para la educación pública.

Definitivamente más de un centenar de padres y apoderados perdieron la paciencia y tomaron la decisión de retirar a sus hijos de los colegios movilizados y los matricularon en colegios particulares subvencionados, cansados de la pérdida de clases.

De acuerdo con datos proporcionados por el propio alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, hasta ayer un total 169 apoderados habían cancelado la matrícula de sus pupilos en establecimientos públicos.

La autoridad comunal se mostró muy preocupado ante este escenario que sin duda agudiza la crisis educacional y que por lo mismo ayer sostuvo una reunión con todos los directores de los colegios municipales, quienes advirtieron lo que estaba sucediendo a raíz del paro docente y analizaron la pérdida de matrícula en varios de los planteles. “El próximo año claramente y no hay que ser muy ‘caperuzo’ en esto, vamos a tener una baja importante en la matrícula, porque esta movilización no ha generado ninguna solución al problema que es dinero, pero sí ha producido un problema no sólo a los alumnos, sino a sus familias y a todo el ambiente escolar. Tenemos comunidades educativas que están viviendo momentos complejos, porque en todos los colegios tenemos clases, el problema es que no en todos los niveles”, remarcó.

Radonich recordó que en 2016 cuando recibieron la administración municipal habían logrado subir la matrícula y estaban con una baja de 1%, distinta a la de los últimos diez años donde la tendencia ha sido de un 3% menos por año. “Lamentablemente con esta situación volvemos a un gráfico complejo ya que debemos recordar que la educación municipal se financia por asistencia de alumnos matriculados, por tanto si hay menos matrícula va a haber menos alumnos. Y ahora también venimos con el tema de las asistencias que por cierto producto del paro está en menos de 40%, lo que se ha traducido en una pérdida de dinero de $1.600 millones”, puntualizó.

Consultado sobre si esta merma de alumnos podría generar a su vez una disminución en la planta docente, el alcalde dijo que hace cinco años tenían un 30% más de alumnos. “Claramente y lo dijo el contralor general Jorge Bermúdez, en la reunión que sostuvimos con el subsecretario de Educación Raúl Figueroa, el Colegio Regional de Profesores y el diputado Gabriel Boric, que todos estos esfuerzos por pagar la deuda tenían que ir acompañado en 2019 con entender que la realidad de la Cormupa era otra, porque vamos a tener menos alumnos y obviamente vamos a tener que ajustar las dotaciones”, precisó Radonich.”Yo le dije al contralor que íbamos a privilegiar los retiros voluntarios, pero también debo buscar un mejoramiento sustancial de las finanzas de la Corporación y eso pasa también por sincerar esto y es un tema que tiene que asumirse por todos los actores”, sentenció.