2018: el año del aumento explosivo de la cocaína en Magallanes

En los primeros nueve meses de este año se han incautado 11,8 kilos de clorhidrato de cocaína, estadística que equivale a más de un 2.100 por ciento de esta droga ilícita decomisada durante todo el 2017, donde se confiscaron poco más de 568 gramos.

El viernes fueron encarcelados tres ciudadanos de nacionalidad colombiana tras ser acusados por su participación en el delito de tráfico ilícito de drogas, donde tras una investigación efectuada por la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de la Policía de Investigaciones (PDI) se logró desbaratar a una banda integrada por cinco personas, incautando poco más de 1,4 kilos de clorhidrato de cocaína.

Con esta cantidad se totaliza en los primeros nueve meses de 2018 la preocupante cifra de 11,8 kilos de la referida sustancia, estadística que equivale a más de un 2.100 por ciento de la misma droga decomisada durante todo el 2017, donde se confiscó poco más de 568 gramos.

Es dable hacer presente que no es una novedad la presencia desde hace varios años ya del “polvo blanco” en la Región de Magallanes, sin embargo, las cantidades han sobrepasado todos los registros consignados a la fecha, situación que puso en alerta al Ministerio Público.

“Me preocupa muchísimo el tema de la droga. Espero no equivocarme, ojalá no llegue para quedarse, pero hemos visto que ya tenemos una distribución de sustancias ilícitas que es alarmante. Me preocupa muchísimo que en nuestra región tengamos una variedad de drogas que antes no teníamos. La Cannabis sativa pasó a ser un factor común en el tráfico, como también el clorhidrato de cocaína. Lamentablemente en muchas otras sustancias hemos sido pioneros respecto de drogas sintéticas que ni siquiera estaban en el registro, como por ejemplo el MBome”, reconoció el fiscal regional Eugenio Campos.

Pese a que este índice puede ser considerado como una cifra menor en otros sectores o regiones del país, para el persecutor la realidad del territorio más austral es completamente distintos, asegurando que estas cantidades son sumamente perjudiciales por lo cual subrayó que “no vamos a claudicar en llevar a los tribunales a los responsables de estos delitos, y considerar a la ciudadanía la relevancia e importancia en la lucha que debemos dar contra el tráfico de estupefacientes”.

Adhiriendo a estas palabras, el jefe de la Brianco de Punta Arenas, comisario Patricio Flores, detalló que este año se han incrementado considerablemente los procedimientos asociados a la incautación de clorhidrato de cocaína, fenómeno que por el momento no se ha logrado determinar desde hace cuánto tiempo se internalizó en la zona.

“Por la gran cantidad de incautaciones que hemos tenido este año, pienso que la cocaína ya llegó a la región, se está comercializando mucho más que otro tipo de drogas netamente por las estadísticas y otros análisis que hemos podido establecer, pero nuestra preocupación es sacar de circulación esta sustancia y obviamente a quienes son distribuidores y proveedores”, aseguró.

Otras drogas

Esta realidad no solamente ha ido in crescendo con el clorhidrato de cocaína, sino que se ha reflejado en la tendencia al alza de la mayor presencia de Cannabis sativa en todas sus formas, sea a través del cultivo como también de manera procesada, consignando un total de más de 6,66 kilogramos hasta el noveno mes de 2018.

Datos estadísticos proporcionados por la Brigada Antinarcóticos de la PDI, dan cuenta que en 2018 además de la marihuana decomisada, se han confiscado 86 plantas de aquel estupefaciente; 56 pastillas de éxtasis; 31,5 dosis de fármacos ilegales; 2,5 cápsulas de DMT; 8,1 setas alucinógenas y un pequeño frasco con LSD en estado líquido.

A su vez, se han desbaratado tres bandas destinadas a la comercialización de droga y una organización criminal, esta última compuesta por ciudadanos extranjeros. Asimismo se han efectuado 28 fiscalizaciones en el aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo siendo detenidas trece personas; mientras que los controles en los diversos complejos fronterizos ascienden a nueve, con solamente dos detenidos. A la postre, la cifra de procedimientos que ha comandado la Brianco de Punta Arenas a la fecha totaliza los 85 operativos, logrando aprehender a 62 personas.

“Las fiscalizaciones aleatorias obedecen netamente en base a los perfilamientos. Acá se hacen estudios de la cantidad de vuelos, de pasajeros, si son nacionales o extranjeros y por las características morfológicas, físicas y su comportamiento al ingresar al país se procede al control. La persona generalmente cuando va a cometer un delito presenta un comportamiento distinto e inusual, pero yo recalco que mi idea como gestión de la Brigada Antinarcóticos es tratar de llegar a hacer fiscalizaciones 24/7 tanto en aeropuertos, terminales, puertos y en todos los lugares de ingreso tanto a la región como al país, pero para eso se necesita contar con más personal”, pormenorizó el jefe policial.

Extranjeros son

una ínfima parte

Aunque la opinión pública suele atribuir a que la comercialización y distribución de las sustancias ilícitas es una actividad que efectúan en su mayoría los ciudadanos de otras nacionalidades que residen en nuestro país, tanto el fiscal regional como el comisario concuerdan en que el porcentaje de casos es ínfimo en comparación a todos los operativos e incautaciones que se han gestado.

De los procedimientos consignados a la fecha, han sido detenidos diez colombianos, cinco dominicanos, tres paraguayos y un peruano, totalizando 19 inmigrantes a diferencia de los casos ya mencionados que ha logrado investigar la Brianco en lo que va de 2018.

En este aspecto, Campos manifestó que “este tema ha sido transversal, hemos tenido condenas y sentencias no solamente de personas nacionales sino que también de ciudadanos extranjeros, y ahí comienzan a jugar otras modalidades respecto de la expulsión como uno de los beneficios de la sanción, que los hemos aplicado, y en penas privativas de libertad sin ningún tipo de beneficio”.

Visas temporales y

levantamiento patrimonial

Este escenario actual ha motivado a que los detectives inicien nuevas investigaciones basándose en las características y el modus operandi del narcotraficante. Llama la atención que la mayoría de los inmigrantes detenidos por infracción a la Ley 20.000 en Magallanes cuenta con visa de residencia temporaria, situación que ha generado sospechas en la Brianco respecto a la procedencia y a la facilidad con la cual se accede a este tipo de documento.

“La situación migratoria de ellos, no necesariamente implica que hayan ingresado al país este año, hay algunos que ya tienen permanencia definitiva y la gran mayoría tenía una visa temporaria, mientras que a otros la visa ya le había expirado, permaneciendo en calidad de turista irregular. Nosotros nos estamos abocando a investigar la procedencia de estas visas, dónde las obtuvieron, quién se las dio y en qué momento. Tampoco podemos decir que exista una vinculación directa entre todos ellos, pero lo que nos preocupa es ver la procedencia de sus ingresos y de sus visas”, recalcó.

Por otra parte, el jefe policial aseveró que el poder económico de los distribuidores de droga ha aumentado considerablemente, sin embargo, las condiciones y la calidad de vida que tienen en Magallanes no reflejan la realidad de aquello. Por ejemplo, la mayoría de los extranjeros residen en un inmueble arrendado a bajo costo, donde viven sin comodidades, muchas veces agrupados en una sola habitación con mobiliario muy antiguo, pero sin embargo manejan una gran cantidad de dinero en efectivo con la cual se dan ciertos lujos. Es por esto que el comisario Flores adelantó que las próximas pericias estarán abocadas a efectuar un levantamiento patrimonial de los bienes de estas personas, presumiendo que el perfil del delincuente se ha ido modificando hacia otros horizontes, y que éstos estarían invirtiendo en bienes raíces o en fondos mutuos.

“Por lo que hemos podido analizar en las detenciones o allanamientos, es que ellos viven en una situación económica media baja, no obstante, se ha incautado una gran cantidad de dinero. Por lo tanto, este estudio nos va a demostrar dónde está invertido este dinero, qué medios tienen, si poseen bienes raíces, vehículos y otros elementos asociados. Acá no descartamos que parte de los miembros de estas organizaciones y bandas estén aprendiendo esa vivencia delictual en cambiar la modalidad y, aparte de adquirir remesas importantes de droga, están comprando bienes raíces o invirtiendo en fondos mutuos”, sentenció.