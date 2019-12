35 estudiantes resultaron intoxicados con alimentos del desayuno escolar

Fueron 35 estudiantes, que cursan entre segundo y séptimo básico en la Escuela Manuel Bulnes, los que se intoxicaron con alimentos después del desayuno escolar. De acuerdo a lo informado por el establecimiento educacional, los alumnos presentaron dolores, vómitos y diarrea, luego de haber consumido leche con chocolate y pan con palta. Frente a lo cual la Seremi de Salud de Magallanes se encuentra realizando la investigación correspondiente para determinar la causa de la situación ocurrida.

El Jefe del Área de Educación de la Corporación Municipal de Punta Arenas, Cristian Reveco, explicó que alumnos de distintos niveles comenzaron a presentar malestares. “Inmediatamente se activaron los protocolos correspondientes, se informó a Junaeb y a la empresa de alimentación, quienes llegaron al establecimiento para desarrollar los análisis correspondientes. Se revisarán todos los procedimientos y los alimentos utilizados”.

Agregó que se tomaron medidas concretas, entre ellas la sanitización del establecimiento en las áreas en que se preparan los alimentos y que, por el momento, se entreguen colaciones frías.

Los 35 alumnos que después del desayuno presentaron un cuadro de vómitos y diarreas, fueron derivados a servicios de urgencia de la red de salud, siendo evaluados en forma ambulatoria y sin complicaciones.

La seremi de Salud, Mariela Rojas, explicó que iniciaron una investigación para establecer condiciones sanitarias del recinto, conservación de productos utilizados, manipulación de alimentos, entre otros factores, medida que es parte de los deberes que tiene como autoridad sanitaria.

Paralelamente la unidad de epidemiología inicia la investigación a través de entrevista a los involucrados para identificar factores de riesgo y los efectos en salud de dicho evento.

La entidad sanitaria enfatizó que las Enfermedades Transmitidas por Alimentos son prevenibles con medidas como: lavarse siempre las manos con agua y jabón, mantener superficies de uso habitual limpias y desinfectadas, lavar y desinfectar las áreas y utensilios antes y después de preparar alimentos; conservar los alimentos en lugares protegidos y en envases tapados, lavar bien frutas y verduras; evitar contaminaciones cruzadas, separando alimentos crudos de los cocidos; no utilizar la misma tabla ni cuchillo para estos dos tipos de alimentos y guardar los alimentos en recipientes separados, limpios y tapados.

A su vez, no dejar alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de dos horas, refrigerar lo más pronto posible los alimentos cocinados y los perecibles, no descongelar alimentos a temperatura ambiente, sino, lentamente dentro del refrigerador, no guardar comida por mucho tiempo y etiquetar con las fechas de preparación.

El seremi de Educación, Rodrigo Sepúlveda Tagle, destacó que se trata de una situación puntual y que tras lo ocurrido se activaron todos los protocolos correspondientes. “Se han activado los protocolos, se han realizado las investigaciones correspondientes por parte de la autoridad sanitaria, quien determinará las causas… Queremos entregar un mensaje de tranquilidad a la comunidad y a todos los padres y apoderados, porque se el servicio de alimentación se ha entregado durante meses sin ninguna situación y este fue un caso aislado y puntual”, dijo.