63 personas no pudieron ingresar a la región en última semana

En la última semana hubo 63 personas que quisieron ingresar a la Región de Magallanes y no lo pudieron hacer al ser fiscalizadas por el cordón sanitario que controla personal de la seremi de Salud, PDI y Aduanas en el terminal aéreo. Ello porque no contaban con la debida documentación que valide su arribo y al no disponer de una toma de PCR negativo con 72 horas de anticipación.

Al entregar ayer el balance de fiscalizaciones de la última semana el jefe de la Defensa en la región, general Rodrigo Ventura, afirmó que al mismo tiempo hubo otras 28 personas que se vieron impedidas de salir hacia otros destinos al no contar con los permisos pertinentes.

Refiriéndose a la cuarentena en Punta Arenas, próxima a completar dos meses de vigencia, señaló que en la última semana hubo un promedio diario de 16.474 permisos tramitados, equivalente a 10,3% de la población de la capital regional.

En Puerto Natales se mantuvo en un promedio de 3.500 permisos, equivalente a 16,2% de la población, mientras que en Porvenir se tramitaron 815 permisos en promedio diario equivalente al 11% de su población.

El general Ventura precisó que producto de estos controles se detuvo a 115 personas que no contaban con sus permisos respectivos. De ese total 76 fueron de Punta Arenas; 22 de Puerto Natales y 17 de Porvenir. A la fecha se totalizan 904 pesonas detenidas por incumplimiento de la normativa.

Mencionó que dentro de la cantidad de personas detenidas dos de ellas circulaban con Covid-19 positivo y otras siete fueron sorprendidas en la vía pública cuando debían estar en casa en cuarentena preventiva.

Toque de queda

Respecto a los controles que se realizan durante la noche, considerando que el toque de queda rige desde las 20 horas y hasta las 5 de la madrugada, el general Ventura expresó que en la última semana se controlaron 6.292 personas, con un promedio diario de 899 personas en la región.

“El resultado de estas fiscalizaciones ha sido la detención de 66 personas, 46 en Punta Arenas, 17 en Puerto Natales y 3 en Porvenir. Todas por circular en toque de queda sin contar con sus permisos correspondientes. El total a la fecha de detenidos por esta normativa es de 2.237 personas”, afirmó.

De este total seis personas, además de estar circulando en toque de queda, fueron sorprendidas por conducir en estado de ebriedad siendo derivadas al fiscal de turno para los correspondientes procesos legales.

El general Ventura recalcó que “durante los controles de cuarentena se sigue evidenciando el mal uso de permisos temporales en el sentido de no ser ocupados para el fin solicitado. Como muestra se ha detectado que personas piden permisos para efectuar trámites bancarios siendo sorprendidos efectuando compra en supermercados o paseando por la costanera. Reitero mi llamado a usar los permisos estrictamente para lo solicitado”.

Dijo que también en los controles se ha detectado a personas portando permisos temporales falsos y adulterados, siendo detenidas y derivadas a la Fiscalía.

“Llevamos siete semanas de cuarentena total y las cifras dadas nos indican que el movimiento de personas ha disminuido, pero no ha sido muy significativo. Todos estamos concientes de lo difícil y duro que significa mantenerse en una cuarentena, pero lamentablemente el grado de cumplimiento de ella está directamente relacionado con el número de contagio”, precisó.

También llamó a la población a ser responsable y mantenerse en sus hogares evitando realizar reuniones sociales con vecinos o amigos, porque en este comportamiento está la clave para bajar los contagios y permitir que la población avance al paso dos del plan de gobierno.

Ventura también llamó a no efectuar manifestaciones públicas por muy válidas que sean. “Nos encontramos en una cuarentena viviendo una situación muy difícil en la región por el nivel de contagio. Este tipo de actividades públicas y aglomeraciones sólo aumentan el riesgo de contagio para quienes participan y para quienes deben controlar. Idealmente canalizar las peticiones válidas por supuesto por otro tipo de medios”.