A escobazos, almacenera enfrentó a delincuente que asaltó su negocio   

Antisocial le roció gas pimienta a la valiente comerciante y logró huir con un magro botín de 30 mil pesos. El malhechor fue detenido por carabineros y enviado a prisión.

Un episodio de violencia vivió la noche del lunes una almacenera de la villa Los Españoles, cuando pasadas las 22 horas de ese día un temerario antisocial ingresó a su local y sustrajo una suma menor en dinero en efectivo, para posteriormente huir, acción en que solamente demoró menos de 30 segundos.

Una situación que nunca le había ocurrido, desde los tres años que administra el negocio de barrio de nombre “Rocío”, relató Magaly Celedón Martínez, quien al momento en que llegó el sujeto, pudo percatarse de su accionar por medio de un sistema de cámaras de vigilancia, las cuales observó desde el interior de su vivienda y la alertaron de la situación. Inmediatamente, se dirigió hasta donde se encontraba el delincuente, el cual ya había saltado el mesón de atención, y trajinaba con total apuro la caja registradora.

Fue en ese momento en que la propietaria del minimarket, ubicado en calle Condell Nº0755, no lo pensó dos veces y premunida con una escoba, logró valerosamente asestarle reiterados golpes al malhechor, quien no reculaba en su propósito, dando esquivos manotazos para intentar repeler la legítima defensa de la comerciante.

No obstante, el bandido extrajo desde sus vestimenta un gas pimienta, rociando el líquido directamente contra el rostro de la vendedora, cuyos lentes ópticos consiguieron disminuir un poco la efectividad del ataque, hasta que el sujeto volvió a dar un gran salto para darse a la fuga sólo con 30 mil pesos en efectivo.

“Yo todavía me puedo defender, porque yo no le voy a dar mi fuente de trabajo a un vago que no le trabaja un día a nadie. Acá las personas tienen que denunciar porque no puede andar esta gente en la calle. La juventud está muy agresiva, ya llegó la droga a Punta Arenas, y ya los jóvenes no son los de antes. Ya no salgo a la calle de noche porque le tengo terror. Pero yo no me voy a esconder de nadie, voy a seguir adelante, porque esta es mi fuente de trabajo y con esto le pago los estudios a mi hija”, manifestó visiblemente conmocionada la señora Magaly.

Tras perpetrar atraco, el antisocial huyó a bordo de un vehículo marca Fiat Palio, mientras que la víctima solicitó auxilio a un vecino, para posteriormente dar cuenta de lo acontecido a personal de Carabineros. Al tomar conocimiento de la situación, se informó al fiscal de turno, Manuel Soto, quien instruyó al personal de la Sección de Investigación Policial (Sip) abocarse a la búsqueda del maleante, mediante las características físicas y de sus prendas de vestir según lo relatado por la mujer afectada, como asimismo se efectuó la revisión de los registros audiovisuales que captaron los hechos.

Los efectivos policiales lograron dar con el automóvil sindicado, llevando a cabo un seguimiento hasta la estación de servicio Petrobras, emplazada en Avenida Eduardo Frei Nº341, donde se procedió a la fiscalización del individuo, el cual coincidía con las características proporcionadas por la víctima como también aquellas que fueron observadas en las grabaciones.

De esta forma, los funcionarios de Carabineros trasladaron a la mujer hasta el lugar, quien lo reconoció inmediatamente, concretándose su detención a las 23,25 horas del lunes, logrando verificar que en el interior del móvil mantenía la mochila y un aerosol de gas pimienta.

De esta forma, Yerko Ariel Vera Muñoz, de 19 años, fue puesto a disposición de la justicia, compareciendo en audiencia de control de detención en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, instancia en que la fiscal Rina Blanco lo formalizó por el delito de robo con violencia, presentando todos los antecedentes y solicitándole al magistrado Pablo Miño la prisión preventiva, la cual fue decretada por el juez de garantía, fijándose un plazo de 90 días para la respectiva investigación.