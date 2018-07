A través de Yapo, director de Escuela Prat buscaba contratar profesores y profesionales de apoyo

Alcalde Claudio Radonich solicitó sanción y si era posible que ello quedara registrado en su hoja de vida.

La concejala Daniela Panicucci denunció ayer que a través del portal Yapo la Escuela Capitán Arturo Prat estaba solicitando la contratación de profesores, psicólogos, psicopedagogos, técnicos en educación básica etc., situación que era absolutamente desconocida por el alcalde Claudio Radonich, quien solicitó a la jefa de Educación de la Corporación Municipal, Beatriz Schmidt, aclarar quién era el responsable de esto. Schmidt manifestó que esto había sido subido por la jefa de la Unidad Técnico Pedagógica del establecimiento a petición del director (Roberto Allendes) y que ya habían conversado con él.

Radonich visiblemente molesto dijo que él no quería que conversaran con el director, sino que éste fuera sancionado. “La educación es un tema serio, tiene canales, procedimientos y una estructura para hacerlo y por tanto manifiesto mi repudio total al director y la jefa de UTP por lo discriteriados que fueron. No tenía idea de esto, lamento lo ocurrido, que una cosa de estas características se pueda dar por Yapo, pero me preocupa de manera extrema que tengamos un director y una jefa de UTP con ese criterio para seleccionar personal. Si esto puede quedar en su hoja de vida también hágalo, porque no vamos a permitir enlodar una profesión tan importante como la docencia y que aparezca al lado de una venta de lavadoras”, puntualizó.

La jefa del Area de Educación indicó que le habían aclarado al director que es la administración central la encargada de realizar la solicitud de presentación de documentación para optar a algún cargo, a lo que el alcalde acotó: “Si no tiene claro las normas quiere decir que el puesto le quedó grande”.

Por su parte, el concejal Germán Flores también hizo mención que un partido político había apadrinado a una escuela municipal (Escuela Argentina), y que esto le parecía impresentable porque la ley de partidos políticos prohibía este tipo de actos. “El conglomerado podrá tener la mejor intención, pero simplemente no se puede”. Ante esta situación el alcalde expresó que él desconocía el hecho, que él entendía la buena fe, pero que había que marcar una muralla gigante entre el actuar político con un tema como la educación. “No tenía idea, desde ya el padrinazgo que haya sido generado se terminó en este instante”, enfatizó.

Radonich manifestó que sostendrá reuniones en las próximas horas con los directores de los colegios para que estos aclararan sus planillas.

Finalmente, el edil Arturo Díaz, le pidió al alcalde una investigación y una sanción para la directora de la Escuela Argentina a lo que el alcalde se mostró totalmente de acuerdo por lo que dijo que lo único que estaban buscando era cumplir con la norma y sobre todo que se tenga sentido común.