Acceder al Registro Social de Hogares: una paciencia que revela el drama de cientos de magallánicos

Bien dicen que la paciencia es una virtud, porque verdaderamente había que armarse de ella para poder acceder al trámite del Registro Social de Hogares, alternativa disponible esta semana en el gimnasio de la Escuela Manuel Bulnes, al sur de Punta Arenas.

“Lo siento mucho, pero acá es por número y hoy sólo se dispuso de 150”, decía ayer un funcionario en la puerta de acceso al establecimiento, faltando media hora para el término de la jornada (13 horas). En medio del “alegato”, al que se sumaban otras tres personas, la vecina Luisa Mayorga abandonaba el lugar: “Ya no están atendiendo. A mí me facilitaron un número donde puedo llamar. Decían hasta la una, pero fue sólo para 150 personas. Ahora tengo que irme corriendo hasta al policlínico para pedir una horita”.

Aún así, “a las carreras”, tuvo la amabilidad de continuar el diálogo, explicando que “yo vine por el subsidio del agua, pero me dijeron que se renueva automáticamente, el problema es que dicen muchas cosas y no siempre es verdad”. Sobre cómo ha vivido estos meses, señaló que “ha sido difícil, manteniéndome en la casa nomás y viendo qué comer, pero hay que hacerle de todo en estos días”.

El diálogo se mantiene en la puerta que da hacia Avenida Pedro Aguirre Cerda. Una de las personas logra acceder al recinto, mientras quien se identifica como Fernando espera poder ingresar o decidirse a volver al otro día. “No he podido acceder a ninguno de los beneficios porque mi ficha no está actualizada. Además, tengo el tema de cambio de domicilio”, explica el joven natalino, quien hace aproximadamente cuatro años reside en Punta Arenas.

“¡Yo tengo pa’ rato! Recién van en el número 30 y yo tengo el 88”, reclama Eduardo, quien prefirió salir por un poco de aire. “Yo tengo la ficha pero me faltaban papeles. Ahora hace falta porque estoy cesante y mis padres me están manteniendo acá. Ojalá pueda tomar algunos de los beneficios, porque de verdad esto se hace complicado”, agrega el joven valdiviano, quien considera que esta posibilidad de trámite debió haberse hecho un poco antes para evitar este tipo de demora.

Al interior

Ya en el interior dos salas están habilitadas viendo casos puntuales. El grueso está en el gimnasio, donde las más de 100 personas esperan en sillas y en la “galería” la atención de no menos de 4 funcionarias.

María Isabel Miranda le da un yogur a su pequeño hijo Guillermo. Espera por su esposo, quien acompaña a su madre en el trámite. “Yo tengo la ficha pero no pude acceder a ningún beneficio. Cuando consulté me dijeron que tenía que ir a ver a ChileAtiende, me pidieron esperar pero no me ha llegado nada, ni bono ni nada”, señala María Isabel.

Entre quienes esperan al interior del gimnasio se encuentra José Nelson Ospina, un “caleño” (de Cali, Colombia) que cuenta que está sin trabajo desde marzo, cuando el restorán donde hacía el aseo debió cerrar por la emergencia sanitaria. “Se dio la posibilidad de contar con esta ficha y ojalá ayude. Estamos en una situación complicada, con mi familia, mis hijos, allá (en su país) sin poder recibir dinero de mi parte. Aquí hay que tener paciencia, pero al menos es por algo que puede ser bueno”.

Su compatriota, Juan Carlos Hurtado, también llegó en busca de su inscripción en el registro. Vive hace algunos años en villa Las Etnias, junto a su esposa y dos pequeños hijos, y desde hace tres meses está cesante. “Pasando este mal momento y esperando que las autoridades, como el alcalde, se pongan la mano en el pecho y se acuerden que nosotros, aunque llegamos de lejos, también somos seres humanos y queremos una vida digna. Dios sabe que estamos pasando por momentos difíciles, pero también estamos seguros que vamos a salir adelante”.

Al término del recorrido, un funcionario comenta: “Recién se fue, conversó con la gente, sirvió cafecito y galletas. Ahora parece que tenía otra actividad”. Se refería al alcalde Claudio Radonich.