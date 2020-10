Acusaciones cruzadas por fracaso en contención de la pandemia

Con dolor y rabia reaccionaron desde la salud municipal de Punta Arenas, luego que trascendiera un informe que habría sido elaborado por un integrante del equipo directivo del Servicio de Salud Magallanes, donde se responsabilizó a la salud municipal por el fracaso en la contención de la pandemia. El documento acusa de “falta de compromiso” y falencias graves en la implementación de las estrategias sanitarias, generando la molestia de los aludidos, obligando a realizar una sesión de emergencia por parte del Concejo Municipal. A nivel nacional, el Ministerio de Salud restó validez al informe.

El alcalde Claudio Radonich defendió la labor desplegada durante la crisis sanitaria y advierte que las estrategias implementadas dependen de la autoridad sanitaria, y que ellos se han enfrentado a la falta de atribuciones. “Estoy molesto por el daño gratuito al trabajo realizado por la atención primaria de salud. Sólo quieren sacarse la responsabilidad de encima y creo que el equipo de salud merece una explicación”, indicó el jefe comunal.

En la sesión del Concejo Municipal, la jefa de Area, Rosa Bidart, subrayó que “estoy apenada por lo que estamos sufriendo como salud municipal, tal vez me puedo emocionar, pero quiero decirles que somos personas que trabajan, al igual que todos los trabajadores que son parte de los servicios esenciales que han continuado funcionando con el miedo, sin teléfonos y muchos en sus casas y con sus propios medios para dar la mejor atención”.

Por su parte, la concejala Verónica Aguilar, acotó que “lo único claro es que la estrategia fracasó y estamos cansados de que no hayan cuarentenas para quienes llegan a Punta Arenas, de que a pesar de las medidas que se anuncian todas las semanas lo concreto es que las aerolíneas aumentan su frecuencia a la región, estamos cansados de la falta de estrategias, por ejemplo, se anunció una mesa social y no ha pasado nada. Si la estrategia fracasó, entonces hay que cambiarla, porque lo concreto es que hay problemas graves, tenemos un aumento de patologías de salud mental, hoy que es el día de los adultos mayores y estamos peleando para que el Hogar de Cristo no cierre”.

Los dardos contra

la salud municipal

El controvertido documento que habría sido elaborado por un integrante del equipo directivo del Servicio de Salud Magallanes, advierte que el hecho de no contar con una participación activa de la Corporación Municipal ha significado que la atención primaria de salud no cumpla el rol que le corresponde. “No se implementa estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, no se realiza notificación de casos en el sistema de Epivigila, no se le indica el lugar de aislamiento seguro a los pacientes, no se le emite licencias médicas a casos sospechosos, confirmados y probables, no hay un sistema de alerta oportuna de casos sospechosos que requieran aislamiento en residencia sanitaria, no se monitorea el cumplimiento de la estrategia de trazabilidad en los establecimientos municipales, no se realizan visitas domiciliarias a los casos para la investigación epidemiológica y no existe la figura del delegado de epidemiología de cada establecimiento”.

En resumen, enfatiza que “la atención primaria de salud en Punta Arenas no se ha comprometido, y no ha seguido las instrucciones de la autoridad sanitaria, lo cual ha repercutido gravemente en el aumento de casos y en la poca capacidad de la ciudad de hacer el seguimiento oportuno de los mismos”.

Los descargos

Luego de las graves acusaciones, la Cormupa aclara que la entrega de licencias siempre fue una función asumida por la seremi de Salud, no delegando esta función a los médicos de la atención primaria, desde entonces existe una gran dificultad y retraso para que los usuarios de la red tengan acceso a su licencia teniendo dificultades con sus respectivos empleadores. Acusan además que la licencia de caso sospechoso es emitida en la atención primaria por 4 días en espera del resultado de PCR prolongándose en reiteradas ocasiones por el retraso de los resultados de los exámenes.

Acusan que la delegada de epidemiología de cada consultorio no fue incluida por la seremi en la estrategia implementada. Además, esta delegada tiene múltiples funciones en su consultorio, por lo que tiene una hora semanal para epidemiología. “Hace menos de un mes se recibió la indicación de la jornada completa, pero no existe un reemplazo con las competencias necesarias para no afectar las funciones que actualmente cumple en el Cesfam”, concluyen.

Al respecto, el Servicio de Salud, a través de una declaración pública, aclaró que dicho documento no es oficial y no representa ni el sentir ni la opinión de las autoridades de este organismo. Enseguida se reconoce que el documento fue confeccionado por “un funcionario de nuestra institución, donde hace una evaluación de aspectos que como Servicio de Salud no nos corresponde evaluar, como es la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento”.