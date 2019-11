Administrador regional confirma su salida del gobierno: “Me voy muy contento de haber aportado en esta etapa”

Aclarando que su salida había sido consensuada desde su llegada, el administrador regional de Magallanes y Antártica Chilena, Arnaldo Alarcón Quiroga, confirmó que se desempeñará en el cargo sólo hasta el 31 de diciembre próximo.

Según manifestó, se sentía satisfecho con haber cumplido con su misión principal que era “echar a andar las nuevas divisiones de gobierno”, con todo lo que implicaba comenzar con estas nuevas reparticiones desde cero.

“Le dimos una nueva orientación al accionar de las nuevas divisiones, se contrataron los jefes de cada una de ellas y se formaron los equipos”, dijo Alarcón al realizar una rápida evaluación de la labor desarrollada desde su llegada en mayo de este año.

Declara que no ha sido una tarea fácil. Prueba de ello es que hay regiones que aún no tienen formadas todas sus divisiones y algunas que no han contratado a todos sus jefes. Agrega que en Magallanes fue un proceso rápido y conciso que ha ido funcionando bien.

Comenzar desde cero

Para Alarcón, el mayor desafío fue comenzar en algo en que no había un antecesor. “Tuvimos que investigar, estudiar, simular y proyectar y la verdad es que si bien es un proceso muy entretenido es delicado y es bastante agotador”. Había que echar a andar algo que no estaba basándose en la ley, que siempre es muy escueta, comenta.

Reto distinto fue trabajar en contingencias regionales, proyectos especiales y el trabajo con los municipios, para apoyar a los alcaldes en el proceso de sacar sus proyectos adelante.

De lo privado a lo público

Otra materia que destacó Alarcón, fue la experiencia adquirida en el cargo, luego de venir del desempeño en el mundo privado. “Entender cómo funciona el mundo público ha sido muy clarificador. Hay muchas cosas que no podrían ser de otra manera”, manifestó el ingeniero comercial.

En cuanto a compatibilizar las políticas nacionales con las demandas regionales, el personero estableció que justamente las nuevas divisiones están llamadas a aterrizarlas con una mirada local, para lo que cuentan con el respaldo del Consejo Regional.

Aunque el presupuesto aún está centralizado, cree que con la consolidación de los nuevos gobiernos regionales los territorios tendrán cada vez mayor autonomía en la toma de decisiones, en un futuro no tan lejano. El tercer paso para ello será que las carteras realicen sus proyectos consensuados con las regiones.

“Me voy muy contento de haber aportado en esta etapa. Feliz de haber conocido a la gente que trabaja en el gobierno regional y muy agradecido de la gestión de cada uno de ellos”, dijo, añadiendo que ha recibido muestras de aprecio que no se esperaba.