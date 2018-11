Aduanas intercepta contrabando por más de $2 mil millones en mercadería asiática procedente de Zona Franca de Punta Arenas

Poleras, parkas, polerones, pantalones, suéteres y ponchos de mujer, ropa interior, rollos de telas, duchas eléctricas y lentes de sol, entre otros, constituyen las mercancías incautadas.

Un histórico y cuantioso decomiso es el que tuvo lugar ayer en la Región de Los Lagos, a cargo de efectivos del Servicio Nacional de Aduanas, en conjunto con la Armada y Carabineros.

Se trata de la interceptación de 217 mil productos correspondiente a fardos con vestuarios, textiles y otros tipos de artículos -sin uso- de manufactura asiática, que procedentes de la Zona Franca de Punta Arenas, salieron desde Puerto Natales en tres ramplas de camión a bordo del ferry Trinidad 1, el que atracó en el terminal portuario internacional Oxxean, situado en el sector de Chinquihue, a las afueras de Puerto Montt.

En el detalle, entre la mercancía incautada se cuentan poleras, parkas, polerones, pantalones, suéteres y ponchos de mujer, ropa interior, rollos de telas, duchas eléctricas y lentes de sol, distribuidas en 1.216 sacos o bultos equivalentes a 65 toneladas. Todo ello, avaluado en US$3.125.000 (más de 2 mil 100 millones de pesos) de acuerdo al precio de venta que podría haberse logrado una vez comercializados. Esto supone -según informó la autoridad- un perjuicio para las arcas fiscales de US$452.261 (poco más de $300 millones) por derechos o impuestos dejados de percibir.

Aduanas Punta Arenas

Al respecto, el director regional de Aduanas Punta Arenas, Rodolfo Valenzuela Sepúlveda, indicó que previo a la salida desde la capital de Ultima Esperanza, los tres camioneros declararon ante el servicio que las ramplas no contenían mercancía en su interior, es decir, circulaban como ‘lastre’. “Sin embargo, con nuestra unidad de análisis de riesgo detectamos desde un primer momento que podían llevar cargamento ilícito, pero no los fiscalizamos en Puerto Natales porque en dicha zona no se habría configurado el delito. Fue por eso que enviamos la alerta de riesgo a Puerto Montt, que hizo la fiscalización. Por el momento, resta ver cómo se generó toda esta situación de la llegada del cargamento, lo que es materia de investigación”.

Los artículos de contrabando iban destinados a otras ciudades del sur y norte del país, y eventualmente a algún punto de territorio argentino.

Cámara Franca

Desde la Cámara Franca, su presidente Luis Lépori, manifestó su repudio a la situación detectada y señaló que el gremio estará atento a mayores antecedentes. “Como gremio no avalamos este tipo de situaciones y esperamos que se realicen las respectivas denuncias por los organismos pertinentes, con el fin de iniciar las investigaciones que correspondan y se sancione a los responsables. De momento no disponemos de mayores antecedentes para poder emitir una opinión más acabada sobre lo señalado”, dijo.

Por motivo que la materia está en investigación, Aduanas no dio a conocer el nombre de los implicados en el contrabando, como tampoco de la empresa importadora.

Sin embargo, trascendió que los camioneros que trasladaban la carga serían natalinos.

El procedimiento y sanción

Cabe señalar que el procedimiento, liderado por equipos de fiscalizadores de la Aduana de Puerto Montt con apoyo de funcionarios de la Aduana de Osorno y efectivos de la Armada, permitió determinar con exactitud la dimensión del contrabando. Asimismo, Carabineros a través del Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) verificó la legalidad de las ramplas a través de la revisión de las patentes y números, controlando también el acceso vial al lugar de fiscalización.

Los autores de este delito infringieron el artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas que sanciona el contrabando y que además indica expresamente que: “incurre en el delito de contrabando el que introduzca mercancías extranjeras desde un territorio de régimen tributario especial a otro de mayores gravámenes, o al resto del país, en alguna de las formas indicadas en los incisos precedentes”.

El procedimiento está judicializado en el Tribunal de Garantía de Puerto Montt para perseguir a los responsables de este delito y aplicar las sanciones o penas que correspondan.