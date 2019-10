“Aguja” González perdió el título latinoamericano sin disputar ni un round: lo venció la báscula

Un kilo 300 gramos sobre el peso permitido, impidió al boxeador nacional retener su corona de los supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo.

Sorpresa e incredulidad hubo ayer en la ceremonia de pesaje, previa a la velada de boxeo que tendría en disputa, dos títulos latinoamericanos y que está programada para hoy, desde las 20 horas, en el gimnasio de la Confederación Deportiva. La actividad, último trámite que deben realizar los púgiles previo a un combate, se celebró en el Hotel Rey don Felipe, a las 12,30 horas.

La chilena Daniela “Leona” Asenjo y la argentina Aixa Adema, cumplieron sin problemas con el peso de su categoría, supermosca, por lo que no tendrán problemas para disputar esta noche el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo.

Llegó el turno de los protagonistas de la pelea de fondo: el retador por el título latinoamericano supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo, el venezolano Jimson García quedó pasado en 50 gramos. Allí ocurrió un episodio que causó risas. El boxeador pidió una toalla que lo cubriera, se sacó el calzoncillo y así quedó en el peso permitido.

Pero las risas no duraron mucho, salvo en el venezolano. La balanza indicó que Miguel “Aguja” González estaba pasado un kilo 300 gramos. Se le dio un plazo de dos horas para que pudiera alcanzar el peso ideal, pero no se presentó.

De esta forma, la pelea perdió todo brillo, puesto que si bien se le permitirá combatir, con esta falta reglamentaria, inmediatamente “Aguja” González perdió su título latinoamericano. En todo caso, desde la Municipalidad de Punta Arenas ratificaron que el duelo se realizará de todas maneras, a 11 rounds, y en caso de ganar González, el título quedará vacante. En cambio, si triunfa el venezolano, éste se convertirá en nuevo monarca.

El delegado de la Federación de Boxeo, Luis Valenzuela fue claro al respecto: “El entrenador del boxeador nos informó que por consejo médico, resolvieron no exigirse para poder bajar de peso y llegar a los 52 kilos 152 gramos. Por lo tanto, no va a rectificar su peso y queda definitivamente zanjado que el título lo perdió en la báscula”.

El problema para González es que esta infracción le traerá mayores consecuencias: “La Asociación Mundial de Boxeo sanciona en forma muy drástica a los boxeadores que no hacen el peso, y por lo tanto, va a salir del ránking y ya no va a tener otra opción, por un tiempo bastante largo, de disputar algún título de la Asociación Mundial de Boxeo. Me parece que todo el camino que ha avanzado, porque él obtuvo el título en 2015, alcanzó a hacer cinco defensas, pero ese camino ya es pasado”, sentenció.