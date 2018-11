Ahora robaron en la escuela Portugal y consultorio Damianovic

Desconocidos sustrajeron especies por más de 3 millones de pesos.

Una desagradable mañana fue la que enfrentaron ayer dos reconocidas entidades que son administradas por la Municipalidad de Punta Arenas. Se trata de la Escuela Portugal, ubicada en calle Mejicana Nº527, y el consultorio Juan Damianovic, localizado en calle José Ignacio Zenteno Nº2850, lugares a los que desconocidos ingresaron a temprana hora, provocando diversos daños y sustrayendo especies electrónicas que en total superan los $3 millones, hechos que son investigados por personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), que acudió a dichos recintos este domingo.

En lo que concierne al plantel educacional -que tiene tres pisos-, su directora interina, Paola Cataneo Ovando, señaló que el delito habría sido descubierto a las 7 horas, por un auxiliar que llegó hasta las dependencias para realizar trabajos de reparación de una mesa de la biblioteca y otras tareas menores. “Cuando entró, se dio cuenta de que las ventas de una oficina estaban abiertas, lo que llamó su atención, por lo que subió y se encontró con que había un vidrio quebrado. En ese momento contactó al inspector de la escuela, que acudió de inmediato con Carabineros”, señaló.

El robo fue informado cerca de las 8 horas y según los informes iniciales de Labocar, lo sustraído corresponde a computadores, tablets, una cámara fotográfica y un puntero láser, todo ello avaluado en unos $3 millones. “Entraron -los ladrones- por el costado de Armando Sanhueza, treparon una pandereta donde quedaron las marcas con que pisaron, alcanzaron el segundo piso y caminaron por el techo hasta la ventana a través de la cual ingresaron. Entonces, cuando supe del hecho, contacté a la persona encargada de esa oficina, que es la de UTP (Unidad Técnica Pedagógica), para ver qué se llevaron”.

A su vez señaló que desde hace bastante tiempo no se presentaba una situación de este tipo en el colegio, que por cierto cuenta con una alarma en el primer piso, no así en el segundo. “Es raro cómo pasó esto, pero bueno, Labocar encontró ciertas evidencias tales como huellas que se encontraron por el techo, restos de sangre. Además habían unas llaves botadas en el patio. A partir de esto, tomaremos las precauciones necesarias para que esto no vuelva a ocurrir y ya estamos cotizando rejas para proteger esa zona de la escuela, porque las panderetas son bajas”, finalizó señalando que los ladrones comieron colaciones sobrantes correspondientes al período del Simce, que mantenía el establecimiento educacional en su interior.

Consultorio Damianovic

Una situación similar es la que alteró la normalidad en el consultorio Juan Damianovic, al sur de Punta Arenas, el cual según describió la directora del centro de salud, Macarena Núñez Suil, cuenta con dispositivos de seguridad. “La alarma se activó a eso de las 23,30 horas (del sábado) pero al llegar personal al lugar, no se encontró nada por lo que se estima, el robo tuvo lugar horas más tarde. Y hoy (domingo) al ingresar las personas de turno del Sapu, se dieron cuenta de que había desorden. Causaron -los ladrones- daños y por el momento tenemos registro que se llevaron una mochila con una cámara fotográfica Nikon en su interior”.

Junto con ello, complementó indicando que hasta ahora serían tres las personas que ingresaron al consultorio, ello en base a los registros de las cámaras de seguridad instaladas en el recinto. “Creemos que entraron por la puerta del patio porque es la que está forzada. No sabemos con exactitud qué cosas más pudieron haber echado dentro de la mochila”, puntualizó Núñez Suil, avaluando lo sustraído en $200 mil para lo que concierne a la cámara y $100 mil en lo que respecta al daño causado a la puerta.

Preocupación municipal

Ante los hechos descritos y tomando en cuenta que se han dado recientemente otros casos, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich Jiménez, informó que hoy a las 12 horas se reunirá con la coordinadora regional de Seguridad Pública, Carabineros y personal de la Corporación Municipal. El propósito: analizar en conjunto las alternativas necesarias para reforzar planes preventivos en materia de seguridad. “Es un muy mal domingo para Punta Arenas. Pueden ser robos menores en lo que son los montos pero si uno se da cuenta es la misma Corporación es la que tiene que reponer estos gastos que van sumando, porque estamos hablando de dos robos, uno en un colegio municipal y en un consultorio municipal. En el último mes hemos tenido cuatro robos distintos. Uno a la Escuela Manuel Bulnes, 18 de Septiembre y ahora la Portugal y el consultorio. Si uno se da cuenta lo que se han robado son elementos de fácil reventa, como cámaras de fotos o computadores, por lo tanto pedimos a los vecinos a que estén atentos”, dijo observando a la vez una particularidad en el robo que afectó al establecimiento de calle Mejicana: “Cuesta creer que en un colegio tan grande, la gente espontáneamente haya visto qué ventana está abierta para subir -entrar- y no por el primer piso, salvo que alguien tuviera más información”.

El jefe comunal recalcó en este contexto que es necesario invertir más en prevención y seguridad para los 28 colegios y cinco consultorios de la comuna que administra el municipio. “Aquí tenemos que combatir la delincuencia entre todos y es fundamental la prevención, con todas las fórmulas que tengamos. Para nosotros -el tema de los robos- es un temor importante porque estamos hablando de recursos públicos que son ocupados por miles de niños y cientos de pacientes, por lo tanto el daño no es a la municipalidad ni a la corporación como entidades, sino a los vecinos de nuestra ciudad”.

Radonich culminó diciendo que a contar de hoy se revisarán nuevas formas de despliegue en lo que respecta a los móviles de seguridad municipal, aún cuando sostiene que el desempeño en éstos ha sido efectivo.

En suma a los dichos, recalcó el hecho de que se avanzará en el reforzamiento de muros perimetrales a nivel de consultorios y en el caso de los establecimientos educacionales, en contar con mayor seguridad interna, reforzar las rondas preventivas, coordinadas con carabineros, entre otras fórmulas.

Para denuncias en materia de seguridad, es posible contactar de forma anónima a las patrullas municipales, llamando al 800-800-134.