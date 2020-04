Al igual que Cathy Barriga, el alcalde Radonich se adelantó y confirmó tercer fallecido por Covid-19

Similar a la controversia que protagonizó hace unos días la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, con el ministro de Salud, Jaime Mañalich, por informar en su cuenta de Instagram de un segundo fallecido por coronavirus en su comuna, es lo que sucedió ayer con el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, que se adelantó a la autoridad de salud en la confirmación de un tercer fallecido por Covid-19 en nuestra comuna.

A las 11 horas, cuando era entrevistado en Radio Presidente Ibáñez, en el programa “Avenida 88.5”, conducido por Cristofer Hernández, confirmó el tercer fallecido por coronavirus, producto de la notificación que recibió el Cementerio Municipal de una persona que sería cremada.

Horas más tarde, la seremi de Salud, Mariela Rojas, tuvo que salir públicamente a recordarle al hombre del Palacio Montes que “el Ministerio de Salud es el que entrega la información oficial”.

Lo que viene de la mano del resultado del examen PCR para esta patología, “no antes cuando se trata de sospecha”.

A la pregunta de si estaba confirmando un tercer caso, Radonich lo reiteró, haciendo la salvedad de que esto va con un desfase con lo que informa Salud, “pero sobre esta persona se informó en el cementerio que el certificado decía que venía con coronavirus”.

El paciente, de 83 años, era una de las personas que se encontraba grave en la Uci del Hospital Clínico de Magallanes. Un reconocido y destacado comerciante del barrio 18 de Septiembre, cuyo certificado de defunción se extendió por “neumonía por Covid-19 positivo”.

Radonich aprovechó de destacar la extensión de la cuarentena total para Punta Arenas, y a la vez resaltó la importancia de que “nuestros vecinos tomen conciencia de lo que estamos viviendo. Siento que de repente algunos creen que no es tan potente e importante”, noticia que le notificó telefónicamente ayer el ministro del Interior, según destacó.

Dos fallecidos

Para la seremi de Salud siguen siendo dos las personas fallecidas en Punta Arenas, positivas a Covid-19, de acuerdo al “corte”, que llega hasta las 21 horas del lunes. El tercer fallecimiento asociado a la pandemia se produjo a las 9,45 horas de este martes.

“Quiero aclarar que no es lo mismo de aquellas personas que fallecen y que aún no tienen el resultado del examen. No es fácil tenerlos de un rato para otro”.

Fue la instancia que aprovechó para advertir que este tipo de declaraciones, en referencia directa a los dichos del jefe comunal, “pueden provocar alarma en la población”.

Lo ideal para la autoridad es que instancias como los cementerios u otros organismos públicos, que manejan informes tan confidenciales como estos, “lo hagan con respeto a la gente fallecida y a todos quienes tenemos que entregar la información oficial”.

Lo demás tiende a confundir a la población, remarcó Mariela Rojas.