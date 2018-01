Alcalde de Natales afirma que el nuevo hospital no está entregando una atención digna y acusó falla de médicos

Una fuerte crítica hizo el alcalde Fernando Paredes Mansilla respecto de la atención médica que está entregando el nuevo Hospital de Puerto Natales, legitimando las denuncias públicas formuladas por vecinos.

Respecto de los protocolos de atención en el Servicio de Urgencias y los malos tratos de algunos facultativos, el edil sostuvo que “si yo sintiera que el problema interno de las malas atenciones de algunos médicos en el hospital de Natales se solucionaría con la renuncia del director, pues, bingo, pero, creo, que esa no es la solución”.

Enseguida afirmó que “yo nunca trabajé (para tener el actual Hospital Augusto Essmann) para que vengan médicos que les da lo mismo la calidad de atención, trabajé para que la gente de Natales se sienta bien atendida, trabajé para que los natalinos tuvieran una atención digna y no tuvieran la necesidad de irse a Punta Arenas; hoy, con mucha pena y tristeza, veo que la gran obra que hicimos todos (de gobierno y oposición), porque es una obra de todos, se está cayendo en este detalle, en un recurso humano y, en específico, en los profesionales médicos que están fallando”, subrayó.

Luego el jefe comunal añadió que “yo esperaría de ellos una autocrítica y, luego, que el Servicio de Salud Magallanes se preocupara del recurso humano y de una inducción que prepare a sus profesionales, en el sentido de hacerles entender que vienen a trabajar a una ciudad pequeña y no a una urbe, donde hay que atender a la mayor cantidad posible de pacientes; los médicos deben adaptarse a los 21 mil habitantes que viven en Natales y no al revés”, sentenció Paredes.

Cargo de intendente

El alcalde de Natales (Udi) fue consultado sobre el funcionamiento del nuevo hospital de dicha ciudad y las críticas de algunos pacientes, durante una entrevista concedida a este medio frente a los trascendidos que instalarían su nombre como el nuevo intendente de Magallanes en el gobierno de Sebastián Piñera.

Al respecto, admitió que “es complicado decirle que no al Presidente…pero si me proponen asumir el desafío de la intendencia de Magallanes, deberé consultarlo primero con mi familia”, precisando que “siento que en un cargo regional podría incidir positivamente sobre mi querida ciudad Natales, pero, a la vez, como alcalde uno vive el día a día y el contacto diario con la gente, creo que lo uno no quita lo otro”.

Fernando Paredes expresó que si tuviera que colocar un requisito previo para asumir el cargo de intendente, sería el de pedir la unidad de su sector en torno a un objetivo común para trabajar de verdad en equipo, “una unidad verdadera, de otra forma no tiene sentido asumir el cargo”.

Por otro lado, el alcalde señaló que el Presidente Piñera ha actuado inteligentemente, a diferencia de la vez pasada cuando se nombró al intendente un día antes de que asumiera y ese intendente se encontró con todos los cargos hechos, ahora la situación es distinta y permite incidir en la conformación del gabinete regional.

