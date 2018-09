Alcalde en estado de alerta por fallo que data de 2015 y que le obliga a pagar $4.200 millones

A pocos días de que finalice el mes de septiembre, los profesores nuevamente están en estado de alerta, debido a que un fallo judicial del año 2015, obliga a la Municipalidad de Punta Arenas a pagar $4.200 millones a los demandantes, alrededor de 375 profesores. Es por ello que el alcalde Claudio Radonich ve algo extraño en esta resolución. Primero, explicó que “en 2015 se presenta una demanda contra la Corporación Municipal, por parte de más de 300 profesores por el cobro del Bono Proporcional. Esta demanda se pierde el año 2016 (2015 en rigor) y durante los trámites de los juicios, nos encontramos hoy con lo que se denomina el cúmplase, esto quiere decir que no existe ningún recurso pendiente que podamos interponer y por tanto, lo único que queda para la Corporación Municipal es cumplir con el pago de 4 mil 200 millones de pesos, inapelables”.

En ese sentido, indicó que a fines de agosto conversaron con los abogados, para buscar un acuerdo que les permita cumplir, pero entendiendo la situación económica de la Corporación Municipal, y que planteaba esperar al próximo año y poder concluir el 2018, un año complejo, según el alcalde. “Lamentablemente ha sido sorpresivo que pese a la voluntad de pagar en cuotas a partir del próximo año, nos embargan por la suma de 1.118 millones de pesos, recibiendo este mes, una subvención por poco menos de 500 millones de pesos. Nuestros costos mensuales son de 2 mil 200 millones de pesos para pagar todo lo que corresponde a los sueldos íntegros y gastos de consumo. Nos están llegando 1.700 millones de pesos más o menos, que también nos genera un déficit. Pero hoy esto es un misil al barco en el nivel de flotación”, fue la metáfora que ocupó el edil al respecto.

“Con los abogados de los demandantes nos reunimos a fines de agosto para pagar en cuotas, porque cada mes nos ingresan 1.600 millones de pesos y tenemos gastos de 2.200 o sea todos los meses tenemos un déficit, se buscó un acuerdo, una pedida que dijeron que no, que sea en cuatro cuotas. Buscamos que a partir del próximo año se puede comenzar a regularizar”, expresó el alcalde sobre el fallido acuerdo con los abogados.

Alcalde pide un gesto

Por eso, Radonich pidió un gesto a los demandantes, en especial a una de ellas, Violeta Andrade, actual presidenta regional del Colegio de Profesores, ya que también denunció que en reuniones que tuvo con padres y apoderados, éstos escucharon que en caso de que no se paguen los sueldos, habrá otro paro. “El sistema no resiste dos días más de paro, y no por un tema de platas, sino de sistema educativo. Hago un llamado a las mismas personas que reclamaban derechos, que esto lo puedan diferir un par de semanas, de tal manera, de revertir este embargo y concluir de buena manera un año que ha sido complejo para el sistema”, concluyó el alcalde.

Violeta Andrade respondió a las palabras de Radonich, manifestando que “esta demanda viene desde el año 2010 hasta ahora, se presentó la documentación en 2014 y se ganó en año 2015. También recordarle al señor alcalde que en 2015, cuando se ganó esta demanda ni siquiera yo era parte de este gremio. Nosotros asumimos en 2017 como dirigentes del Colegio y soy una más de esta demanda, y con los que tienen que hablar es con los abogados, y si los mismos abogados dicen que no se han juntado con ellos desde agosto también él tiene que hacer un mea culpa y ver cómo su gestión no ha logrado salvar todos estos escollos que ha tenido. Si él presentó un recurso de nulidad y éste salió desfavorable, en algún lado está la problemática”, criticó Andrade, que además recordó que dentro de la lista de estos profesores demandantes, figuran dos que ya fallecieron. Asimismo, justificó el rechazo al planteamiento del alcalde, ya que éste quería cancelar a los demandantes en 60 cuotas.

Finalmente, ante los rumores de un nuevo paro, la presidenta regional del Magisterio recalcó que “como Colegio nunca hemos hablado de un paro; tuvimos una reunión con los delegados y no se planteó ese tema, eso lo veremos el sábado, si se cancelaron nuestros sueldos, y ahí las acciones a seguir”.

Esto fue respaldado por el presidente comunal de los docentes, Enrique Velásquez, tras la asamblea que se realizó ayer. “Lo que manifestamos a nuestros colegas es la eventualidad que no vaya a haber remuneraciones en septiembre, quedamos a la espera, y lo que se resolvió fue estar alerta ante esta situación. El embargo tiene que ver con un tema sindical, que no atañe al gremio, nosotros estamos viendo las consecuencias de esta acción que tomó el sindicato de profesores y trabajadores de la Corporación, pero ese no es un tema del gremio. Por supuesto, que con el embargo que se produce está latente la posibilidad que no hayan sueldos”, finalizó.

Eso sí, ambos dirigentes reconocieron que para el 4 de octubre, se sumarán al paro nacional convocado por la directiva nacional del Magisterio, aunque así como están las cosas, no sería extraño que la suspensión de actividades se produzca antes.