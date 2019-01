Alfredo Fonseca demandó al fiscal Eugenio Campos

El aludido declinó por ahora entregar una opinión porque no ha sido oficialmente notificado de la demanda.

Por Edmundo Rosinelli R.

Una demanda laboral en contra del Fiscal Regional, Eugenio Campos Lucero, presentó el ex director ejecutivo del Ministerio Público, Alfredo Fonseca Mihovilovic.

El escrito, acogido a trámite por la jueza del Trabajo, Claudia Ortiz, está patrocinado por un equipo de abogados, encabezados por el ex candidato a diputado por Magallanes, Zarko Luksic, además de Claudio Cereceda y Fernanda Villagra.

Las desavenencias que marcaron la relación laboral entre ambos abogados afloran en la demanda “por vulneración de garantías fundamentales con ocasión del despido y cobro de prestaciones laborales, en contra de mi ex empleador”, según el membrete de la acción judicial.

Ambiente hostil

La presentación consigna un extenso relato de hechos, detallados por Fonseca, de cómo se dio su relación laboral con Eugenio Campos después de confirmarlo en el cargo.

Lo primero que parte exponiendo es que, pese a que el Fiscal Regional generó un ambiente hostil hacia su persona, continuó realizando con profesionalismo y eficiencia su trabajo.

“Días después de ser nombrado como Fiscal Regional, el señor Campos comenzó a mostrar actitudes prepotentes hacia mi persona y el personal de la fiscalía.

“El día 27 de noviembre de 2015, poco antes de la asunción en el cargo del señor Campos, me envió un correo electrónico solicitando le organicen una serie de ceremonias y coctel para su investidura. En ese momento, me sorprendió bastante el lenguaje utilizado por el señor Campos y la petición, dado que los fiscales anteriores jamás habían realizado una solicitud de esa índole, pero asumí que correspondía a su nerviosismo”.

En sus descargos, Fonseca menciona el despido de la entonces jefa de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos, “quien dependía de mí, situación respecto de la cual no fui informado ni menos, consultado”.

Actitud prepotente

“Continué realizando mis labores con dificultades, dado las actitudes prepotentes del señor Campos. A comienzos del año 2016 solicité, en cumplimiento de la Ley de Lobby, la agenda institucional del señor Campos, a objeto de coordinar actividades y reuniones, la que me fue negada por su secretaria”.

Denuncia el demandante que “paulatinamente el señor Campos comenzó a quitarme competencias y funciones, además de disminuir mi capacidad de entregar instrucciones a los demás funcionarios. Desarrollaba reuniones con los funcionarios jefes de las unidades de mi dependencia, sin informarme siquiera, las materias o conclusiones tratadas, organizándose actividades y proyectos sin mi conocimiento, dificultando mis labores”.

Acusa al Fiscal Regional de no incluirlo en reuniones de trabajo. “Solamente me enteraba una vez realizada la reunión, en que se daba cuenta que una persona a mi cargo había asistido, acompañada o por petición del Fiscal Regional”.

Relata Fonseca que también era excluido de las reuniones de carácter protocolar. “Además vedaba mi participación en las comisiones de selección de personal y tampoco se me consultaba acerca de los postulantes a un cargo determinado una vez formada la terna.”.

Poca transparencia

En la presentación, Alfredo Fonseca denuncia irregularidades en concursos públicos. “Desde la llegada del señor Campos, cualquier contratación era discutida únicamente con el Jefe de Recursos Humanos sin que existiera un proceso totalmente transparente en las notas de los postulantes, situación que se hizo evidente en las contrataciones bajo la modalidad de honorarios ya que, respecto de tres seleccionados para diversos cargos en la fiscalía regional, a quienes recibí de manera protocolar una vez contratados, me manifestaron que había accedido a su puesto gracias al señor Campos”.

Con posterioridad, acusa que “el Fiscal Regional continuó con comentarios arrogantes, comparando su cargo con el mío”.

Detalla un episodio ocurrido en mayo de 2018, en el marco de una reunión, donde Campos le habría preguntado: ‘¿Qué hace un Director Ejecutivo?’ “Luego de explicarle acerca de mi labor, las unidades que dependían de mi gestión y mi función de dar respuesta a las peticiones de información provenientes de la fiscalía nacional, me respondió: “Yo cacho todo lo que haces y no es tanto para todos los millones que ganas ($ 8.484.4129, grado III). En ese momento, me sentí profundamente afectado, ya que, en mis largos años en el Ministerio Público, jamás se había menospreciado mi trabajo. Permanecí en el puesto, porque entendía que él era mi empleador y aun sentía que hacía bien mi trabajo por las calificaciones que cada año me entregaba con notas sobresaliente”.

Lo acusa de menospreciar y obstaculizar su trabajo, presentándole problemas que se encontraban fuera de las funciones que ejercía. “Por ejemplo, con fecha 5 de julio de 2018, me envió correo electrónico, porque un baño del subterráneo se encontraba tapado y que cuál era la solución que yo daba al respecto”.

El 14 de mayo de 2018 acusa que Campos lo increpó delante de personal, por programar una reunión con el Director de la Unidad Derechos Humanos de la Fiscalía Regional, sin su conocimiento.

“A pesar de toda la arrogancia del señor Campos hacia mi persona, procuré seguir realizando mis funciones de la mejor manera posible”.

Despido

Sobre el despido, el demandante indica que “la arrogancia del señor Campos mutó inesperadamente a un verdadero hostigamiento, que se hizo más patente y lacerante con ocasión del despido”.

En la reunión a la que fue convocado, señala que el Fiscal Regional le informa que desea realizar algunos cambios y, por ende, le solicita la renuncia.

“Ante mi perplejidad, dadas las calificaciones que había obtenido durante todos los años y, en especial, en la última evaluación de desempeño, pregunté si era una decisión ya tomada o reconsideraría su decisión a fin de año a fin de que me diera término para finalizar un ciclo, debido a mi trayectoria en la Fiscalía y a todo lo que había tratado de realizar para potenciar

la institución en 16 años, negándose a cualquier alternativa. En ese momento, me presionaron para que firmara mi renuncia de inmediato al cargo, pero no me fue presentado ningún documento para suscribir, por lo que les indiqué que necesitaba tranquilizarme y que presentaría la renuncia voluntariamente el lunes 5 –luego del fin de semana- de acuerdo a lo que me permitía la ley, y además vendría a retirar mis cosas y a despedirme de los funcionarios”.

Eugenio Campos

Consultamos ayer la opinión del Fiscal Regional, Eugenio Campos, sobre esta presentación, excusándose por ahora de emitir algún comentario ya que hasta el momento no ha sido notificado oficialmente de la demanda laboral.