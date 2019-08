Alumna presentará denuncia contra sacerdote por “conducta impropia”

Una estudiante del Liceo Luis Alberto Barrera, que participa en el Movimiento Juvenil Salesiano en el Instituto Don Bosco, presentará hoy una denuncia en contra del sacerdote Vicente Soccorso, director de la obra salesiana en Punta Arenas. Según el testimonio de la estudiante de 17 años, el hecho ocurrió “el 17 de agosto, en actividades de pastoral, porque yo participo en la Comunidad Apostólica Salesiana del Movimiento Juvenil Salesiano. A mí me costó mucho decirle a mis papás altiro ese día, y se los conté en la noche. Primero les dije que le había pasado a una chica, porque me daba miedo y rabia que me haya pasado a mí”, reconoció la estudiante.

“Siempre dije que si alguien me tocaba o algo así, yo iba a reaccionar, pero en el momento quedé en shock y no pude hacer nada. Me dijo, ‘oye tú, ¿de qué comunidad eres?, ¿tienes un cargo importante? Y en el momento en que yo estaba respondiendo, se baja los pantalones, me muestra los genitales, y me toca por encima de la ropa”, relató la menor de edad, que guardó silencio respecto del hecho, pero que finalmente hizo público a través de una publicación en su cuenta de Instagram. “Ayer (por el martes), no recuerdo a qué hora, estaba colapsada, lo único que quería era hablar y dar mi testimonio. Mucha gente me felicitó por la valentía que tuve, porque no todos se atreven y con mi publicación mucha gente puede decir que le pasó. Igual me estaban ‘funando’ porque creían que era mentira”.

Pero la estudiante manifestó que su denuncia no se limita sólo a una publicación a través de una red social, ya que anunció que hoy presentará una denuncia ante la Policía de Investigaciones. “Estaba pensando ir a la Fiscalía, porque según me decían, me podían denunciar por injurias, que yo tenía problemas mentales”, apuntó.

Reacción del Don Bosco

La Dirección del Instituto Don Bosco emitió un comunicado, en el que señala que “ante la información que circula en un perfil de Instagram que atribuye conductas impropias al P. Vicente Soccorso con una menor de edad, hechos que habrían ocurrido en dependencias de la Parroquia María Auxiliadora de Punta Arenas, el sábado 17 de agosto, declaramos que esta mañana (ayer) el mismo P. Vicente Soccorso ha puesto en conocimiento del Ministerio Público esta información para su pronto esclarecimiento”.