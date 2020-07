Ante el difícil momento financiero que vive el municipio Alejandro Soler planteó rebaja de “dieta” de los concejales

“No me llamen irresponsable por plantear una rebaja a nuestra dieta como concejales. El que no quiera, que lo diga, pero no me llamen irresponsable” (concejal Alejandro Soler).

“Entiendo que las personas que proponen rebajar la dieta son funcionarios públicos y que, además, reciben bonos. Yo lo que percibo lo destino para ir en ayuda de vecinos” (concejala Daniella Panicucci).

“Si quieren ser populistas, hay que serlo pero siendo responsables. Esto puede generar expectativas, como si tuviéramos un tremendo sueldo” (concejal Germán Flores).

“Esto desvía la discusión. Ya habrá tiempo para colegas que se quieran poner creativos y que pueden llevar sus propuestas a las comisiones” (concejala Verónica Aguilar).

“Cuando se habla de bajar la dieta se pueden generar expectativas. La dieta es exigua y los beneficios son cosas completamente distintas” (concejal Mauricio Bahamondes).