Ataque de perro causa lesiones de cuidado a un adulto mayor y su nieto en poblacion El Pingüino

Un nuevo caso de mordeduras de perro a personas, esta vez a un adulto mayor y su nieto, es el que se registró este fin de semana en nuestra ciudad, específicamente en calle Eusebio Lillo, en la población El Pingüino.

El hecho lo dio a conocer a través de redes sociales, Pamela Llancalahuen Tecay, vecina del sector, detallando que todo sucedió cerca de las 22 horas del sábado recién pasado, cuando uno de los tres perros que pertenecerían a una vivienda de esa misma calle, se abalanzó contra Pedro Llancalahuen -su papá, de 72 años-, que retornaba a casa luego de ir a comprar a un almacén cercano.

Producto del ataque, su caminar lo hizo cojeando, ante lo cual recibió la ayuda de Joaquín Cárdenas -su nieto de 15 años- que lo fue a socorrer, recibiendo éste también un ataque de los canes. “El perro es color café y se parece a esos de la raza pitbull, violento, mordió a mi papá y también a mi hijo a la altura de uno de sus pies, rompiéndole la zapatilla y rajándole el jeans”.

Por tal motivo y aún con sensación de impotencia, Pamela señaló con vehemencia por Facebook: “Hasta cuándo la justicia actúa, esperan que el perro mate a alguien a un niño indefenso, recién -ahí- el alcalde hará algo?”, señaló.

Este domingo, Pamela Llancalahuen reiteró su queja a La Prensa Austral respecto de cómo algunas personas hacen caso omiso a una práctica tan básica como es la tenencia responsable de animales. “El que sacó la peor parte es mi papá porque le quedó la carne colgando. No es posible que con tantos casos de mordeduras, los propietarios de mascotas no se hagan cargo de ellas y más encima, las sigan dejando sueltas”, reclamó.

Añadió que estos y otros muchos perros del sector pasan prácticamente todo el día en la calle y deambulando por la población y que específicamente los mencionados en su reclamo son especialmente agresivos. “Sobre todo el de color café, que ha mordido a unas cinco personas, estoy indignada. Y más me enoja saber que cuando situaciones de este tipo llegan a la justicia, sólo les fijan una multa. Acá los perros se lanzan contra la gente, que se defiende con pedazos de palo u otros elementos para espantarlos, mientras que los dueños hacen nada. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias en esto y alguien va a tener que darme la razón. Creo que por lo menos tendrían que amarrar a ese perro o llevarlo a otro lado, porque es un peligro, anda todo el día en la calle y la gente tiene que hacerle el quite porque no deja pasar a nadie. No busco plata sino que el alcalde o quien corresponda, tome cartas en el asunto porque ya es demasiado”, expresa con énfasis.

Ambos afectados deben someterse a la aplicación de inyecciones antirrábicas. “Y justo por esto de la mordedura mi hijo no podrá ir a clases mañana (por hoy), porque lo deben inyectar. Mi papá es jubilado y está en casa a puros calmantes, ya que le tuvieron que hacer diez puntos en una de sus piernas”.