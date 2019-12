Bengala disparada por manifestante en contra de céntrico kiosco dejó pérdidas cuantiosas

– “Estoy en total acuerdo con las demandas sociales, pero lo que no comparto es este tipo de actos delictuales”, dijo la afectada Cecilia Villavicencio.

De nada le sirvió a Cecilia colgar a la entrada del kiosco que arrienda un cartel solidarizando con las demandas sociales, porque igual se lo quisieron incendiar.

Un desquiciado manifestante apuntó y no le tembló la mano para disparar una bengala directamente al pequeño local comercial, ubicado en Bories esquina Waldo Seguel, epicentro de las manifestaciones diarias.

El viernes en la noche no fue la excepción: a un lado gente gritando consignas e insultos en contra de la policía uniformada y, al otro lado de las rejas, efectivos de fuerzas especiales.

Inicialmente se señaló que el autor quiso atentar en contra de Carabineros, pero el video que circula en redes sociales muestra claramente cuando un encapuchado tiene en sus manos una pistola y a escasos metros apunta hacia el kiosco, dispara y la bengala ingresa por un vidrio. Los destellos de color rojo al interior amenazaban con incendiar el habitáculo. Pero la intervención policial impidió la destrucción total.

Por un costado rompieron un vidrio, logrando meter la manguera de un extintor y con ello amagar el fuego, hasta la llegada de bomberos.

Atentado

“Estoy con ustedes, con mi gente magallánica, pero debo trabajar, dependo de mi negocio. Soy sola, soy la que mantiene mi casa y este negocio. Mis hijos dependen de mí”, escribió en una cartulina de color amarillo Cecilia Villavicencio Ramírez, que pegó en el kiosco cuando vio que las protestas callejeras iban en aumento y temía que le hicieran algo al local que arrienda hace 8 años.

“Los daños y vandalismo parecen no tener límites”, le decía un transeúnte ayer en la mañana a la mujer afectada.

La gente que pasaba por el lugar solidarizaba con ella, con expresiones de apoyo y a la vez de repudio al atentado.

La manifestación del viernes derivó en esto. Cuando un sujeto, obviamente encapuchado, disparó la bengala directo al kiosco.

Mientras ubicaban a la arrendataria, para que abriera el candado, los efectivos policiales optaron por romper un vidrio y desde ahí controlar el fuego con un extintor.

Faltando veinte minutos para las una de la madrugada Cecilia fue informada de lo sucedido.

El acto vandálico se transformó en gestos de apoyo y solidaridad. Apoderados del curso de su nieto llegaron a limpiar y sacar toda la mercadería, que por el polvo químico del extintor quedó inutilizable.

Esta labor llevó toda la mañana, tiempo durante el cual la gente pasaba y saludaba a la afectada, gestos que agradeció muchísimo.

Acto delictual

“Estoy en total acuerdo con las demandas sociales, pero lo que no comparto es este tipo de actos delictuales”, dijo Cecilia.

“Estuve viendo los videos y queda clarísimo que esto no fue un hecho accidental, ni porque quería atacar a Carabineros. El tipo que hizo esto no sabe el tremendo daño que me provocó, porque yo tengo que seguir pagando el arriendo y ahora tengo que reponer toda la mercadería, para retomar la atención lo antes posible”.

Está obligada a seguir adelante porque no tiene apoyo de una pareja, es sola. “Es difícil estar acá, trabajando largas horas en el día, para dar sustento a los hijos y pagar todo lo que conlleva una casa”.

La denuncia la hizo en Carabineros y este lunes debe concurrir a la Fiscalía a corroborarla.

Sin contar que perdió toda la mercadería que tenía en el kiosco, ayer tuvo que cancelar la reposición de los vidrios y el arreglo del sistema eléctrico. Además quedó fuera de servicio la máquina plastificadora, que cuando la compró invirtió alrededor de 150 mil pesos.

Esta mujer de esfuerzo espera salir pronto de esto, con la convicción de que no se vuelva a repetir, ya que realmente no sabría cómo enfrentarlo.