Brote de Covid en Eleam de calle Hornillas: 21 residentes y 5 cuidadoras contagiados

Los hospitalizados se mantienen al alza, con 41 personas, 14 de ellas en la Unidad de Paciente Crítico.

Un nuevo brote por Covid se ha detectado esta vez en el Eleam Cristina Calderón, de calle Hornillas, donde hasta ayer había 21 adultos mayores contagiados, además de cinco funcionarios. La cifra de infectados podría aumentar en las próximas semanas, dado que aún se está a la espera de los resultados de los exámenes realizados. Cabe recordar que además de los funcionarios que trabajan en el recinto, en dichas dependencias habitan 62 adultos mayores.

Esta pesquisa fue dada a conocer en el reporte diario por el seremi de Salud (s), Eduardo Castillo Vera, quien subrayó que desde la semana pasada se está organizando y realizando un testeo preventivo en los establecimientos de larga estadía para adultos mayores. Fue en este contexto en que se detectó el brote de Covid-19 en este recinto hasta el momento con 21 casos positivos en residentes y 5 de sus cuidadoras.

“La investigación epidemiológica se encuentra en desarrollo. Se espera entregar en el reporte de mañana mayores detalles. Si queremos manifestar que se está efectuando la evaluación permanente del estado de salud a los pacientes”.

Lo anterior, se suma a los 19 infectados (17 residentes y dos trabajadoras) que dejó como resultado otro brote en la casa de reposo “Pepita de amor”, en el sector de Barranco Amarillo.

Este miércoles se reportaron 59 nuevos casos en Magallanes, todos de Punta Arenas, aunque fuentes médicas advirtieron que manejaban una cifra mayor de contagios, los que en todo caso debiera reflejarse en el informe oficial de este jueves.

Tal cual se adelantó en la edición de ayer, el reporte de este miércoles consignó el fallecimiento de un varón de 35 años en el Hospital Clínico, con residencia en la ciudad de Porvenir. Tenía enfermedades de base, sin que aún este deceso haya sido incorporado a nivel de Minsal Santiago.

Como parte de la revisión de casos que realiza permanentemente el Departamento de Estadísticas e Información en Salud (Deis) del Ministerio de Salud, se sumaron 2 casos al total regional. Es así como a la fecha Magallanes reporta 3.004 personas contagiadas en más de 5 meses.

Hospitalizados

Asimismo, han continuado aumentando los hospitalizados por esta causa, llegando ayer la cifra a 41 pacientes, 27 de ellos en aislamiento y 14 en la Unidad de Paciente Crítico del Hospital Clínico (cinco de ellos se mantienen con soporte respiratorio).

A nivel regional hay 734 casos activos y 2.237 recuperados.

“Hemos escuchado con atención distintas voces de la comunidad que se han quejado que no existe el suficiente control en las calles en esta cuarentena. En este sentido, hacemos un llamado a comprender que esta pandemia requiere por sobre todo el compromiso individual de autocuidado y de proceder en esta cuarentena con la principal premisa de internalizar la palabra prevención todo el tiempo. Las medidas sanitarias debemos cumplirlas en nuestros trabajos, evitando el compartir en espacios sin mascarillas, privilegiar el distanciamiento en las colaciones, no tomar mates grupales y no compartir un cigarrillo, si es que fuma”, complementó Castillo.