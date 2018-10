Buses de la empresa Vía Austral dejarán de ingresar a Zona Franca

– La Cámara que reúne a los usuarios del recinto expresó su molestia tras enterarse de la noticia. Advierten perjuicio para los miles de trabajadores y pasajeros que demandan a diario el servicio de transporte. – Desde la empresa señalaron que la información fue dada a conocer a SRI el año pasado y que la modificación obedece a que el ingreso y salida a este espacio comercial no es parte del contrato y resta opción a cubrir otras frecuencias.

Ayer la directiva de la Cámara Franca hizo sentir su molestia ante una inesperada noticia que desde su perspectiva, irá en directo perjuicio de los trabajadores y visitantes -especialmente adultos mayores- que damandan a diario los servicios del Transporte Urbano Mayor al interior del principal recinto comercial de Punta Arenas: la Zona Franca.

A través de un comunicado, el gremio señaló que dicha prestación no continuará a contar del próximo mes, situación respecto de la cual advierten, no fueron comunicados oportunamente. “El día 25 de octubre recibimos copia de un correo del señor Ricardo McNamara Llanos, sub gerente de Operaciones de la empresa de Buses Vía Austral, informando sobre la resolución N°840 de la seremi de Transportes. En dicho correo se señala: ‘…a contar de 1 de Noviembre los buses involucrados en los servicios 2 y 2V se mantendrán sólo hasta las afueras de la Z.F (Zona Franca)…’”.

Afectación

Por tal motivo, la Cámara Franca hizo un llamado a la secretaría ministerial solicitando que cualquier cambio que se realice a los trayectos, no afecte a los servicios mencionados que ingresan al recinto, donde laboran más de 2.000 trabajadores e ingresan alrededor de 25.000 personas diariamente, en su gran mayoría magallánicos. “Entre los usuarios de buses destacan personas de tercera edad, los que no tienen o no conducen vehículos particulares, siendo éstos los principales afectados. Lamentamos la forma a través de la cual nos enteramos de la resolución mencionada, por un tercero y 5 días hábiles antes de su entrada en vigencia. Invitamos al gobierno y a la seremi de Transportes a reflexionar sobre lo anterior, debido al alto flujo de público que circula y trabaja al interior de Zona Franca; y a la vez les comunicamos que Cámara Franca siempre ha estado dispuesta a colaborar para poder actuar de forma conjunta y coordinada, con el fin de poder sensibilizar los temas que afecten al recinto franco”.

Vía Austral

Consultado al respecto, McNamara indicó las razones existentes tras el cambio. “La entrada a la Zona Franca no está por contrato y la salida en particular es una solicitud inicial para extender el servicio hasta Tres Puentes, dado que no existe transporte mayor para quienes están en esa área. Además, lo que más nos complica es el tiempo de demora que toma salir del recinto, que puede ser de hasta 15 minutos, lapso que puede servir en otra frecuencia. Este tema se comunicó el año pasado a la administradora (SRI), que es con quien negociamos el ingreso al recinto. Claramente si existiera otro tipo de condición en que tanto el ingreso como la salida y el desplazamiento a Tres Puentes estuviera contemplado dentro de los kilómetros que se pagan por contrato, es algo que se podría llegar a considerar, pero no es un tema para resolver de un día para otro. Cada minuto para nosotros es muy importante”.