Cadena ‘doy $10.000 y recibo $80.000’ está en la mira de la Fiscalía y la PDI

La propuesta es simple: ‘Coloque $10.000 y con un poco de paciencia, recibirá $80.000 a los pocos días. O bien, juéguesela poniendo $200.000 y de vuelta tendrá $1.600.000 en breve plazo’.

¿Suena fácil y tentador?. Obvio que sí, porque esta es la premisa descomplicada que por estos días se pregona en diversos grupos de Internet y Whatsapp, con la idea de conformar un círculo colaborativo, donde la idea es ganar plata rápido, con un mínimo esfuerzo que consiste en ‘captar’ inversionistas y, por diferentes montos para logros específicos.

No obstante y más allá de que el propósito sea aliviar los bolsillos, el subprefecto Daniel Medina Nahuelpán, jefe de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, advirtió que en este tipo de cadenas, por más que la conforme gente de confianza, siempre quedan ‘heridos en el camino’.

“Tenemos conocimiento de estas prácticas porque nos habían efectuado consultas en Punta Arenas y Porvenir, donde hay algunos antecedentes de que esto se está propagando. Al respecto, hemos informado de estos hechos al Ministerio Público y estamos a la espera de que nos den las órdenes de investigar y así establecer el modus operandi de los grupos u organizaciones”.

Agregó a consecuencia de las indagaciones podrían incluso congelarse las cuentas de algunos destinatarios de los fondos, en caso claro que así lo disponga la Fiscalía.

‘Sonaba tentador’

Pero, ¿cómo operan? En estos temas, no es frecuente obtener un testimonio fidedigno y cuando alguien accede, la moneda de cambio es el anonimato, para resguardar su seguridad ante posibles represalias. Bajo esta condición, conversamos con ‘Jaime’ -en adelante su nombre, para efectos de la nota-, quien hace unos meses comenzó a ver en redes sociales a personas que ofrecían unirse a las conocidas ‘mandalas’.

“Así le llamaban en ese entonces y por la curiosidad pregunté a varios para ver en qué consistía, ya que sonaba tentador invertir una suma mínima y ganar mucho. Al preguntar, lo que indicaban es que invertías $20.000 y ganabas $140.000. Lo primero que me produjo fue desconfianza, sonaba demasiado espectacular para ser cierto, así que decidí buscar en internet ‘mandala estafa’ y comenzaron a aparecer una serie de noticias tanto del mismo mes, como de meses anteriores e incluso años, tanto de Chile como de otros países donde se habían dado casos de estafas piramidales. Se les conoce como telar de la ayuda, grupos de economía circular, mandalas, etc.”.

Grupo de 4 niveles

En específico, el mecanismo que se utiliza en estos juegos -según afirma Jaime- es que se conforma un grupo de cuatro niveles. En el primero, se ubica 1 persona; en el segundo, 2; en el tercero, 4 y en el cuarto, 8. Estas últimas son las reclutadas al último y que deben transferir dinero de manera electrónica a la persona del primer nivel.

Al completarse los 8 depósitos, ésta recauda el monto total, el cual es 8 veces lo que invirtió inicialmente. Luego que ya ‘ganó’, se sale del grupo, el que se divide en 2 nuevos y sus integrantes suben cada uno un nivel. Así, cada grupo debe reclutar 8 personas más para así seguir con el juego.

El problema es que cuando se deja de encontrar gente nueva, las mandalas o grupos comienzan a decaer y todos los que invirtieron pierden, no recuperando su dinero. Aún así, Jaime corrió el riesgo. “Después de evaluar la situación, decidí jugar, completé mi mandala y gané, aunque por una parte fue suerte y el saber aprovechar el momento, ya que muchas personas que conozco no recuperaron su dinero ni mucho menos ganaron. Hace unas semanas comencé a ver nuevamente publicaciones que indicaban obtener $1.600.000 en tan sólo un par de días, con sólo colocar $200.000 pero ahí me dije ‘ahora sí que no lo hago’”.

Curioso, el entrevistado precisa que ingresó a una página de instagram llamada @millonariosconproposito, en la que hay testimonios de personas que habrían ganado y que entregan asesoría de cómo participar. “Eso es un respaldo para mucha gente al momento de decidirse si jugar o no, pero que a la vez puede ser un gran problema. A mi parecer, todo esto es una estafa piramidal, claro que con lógica y bien hecha”, finaliza Jaime.