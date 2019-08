Carabineros disolvió protesta vecinal con uso del carro lanza agua y bombas lacrimógenas

Ayer, cansados de tanta tramitación y de no ser escuchados, una treintena de vecinos del sector alto de Punta Arenas decidieron “tomarse” el camino al Andino y no dejar pasar ningún vehículo, en demanda por la falta de agua, luz y gas.

Claro que la manifestación vecinal no terminó como de manera pacífica, porque el gobernador de Magallanes, Homero Villegas, se las “cantó” de entrada a los manifestantes. “El problema ustedes lo tienen con el alcalde (Claudio Radonich) y el bloqueo de caminos es mi problema”, así que les advirtió que si no desbloqueaban la vía, daría la orden de desalojo a Carabineros. Lo que finalmente cumplió, porque la gente nunca estuvo dispuesta a ceder.

Falsa emergencia

Todo partió muy temprano. A las siete de la mañana, aproximadamente, cuando los pobladores bloquearon la ruta, atravesando algunos vehículos y colocando “pallets” de madera y otros elementos.

Pero alrededor de las 7,30 horas sucedió algo imprevisto. Al parecer, un conductor al verse “atrapado” en lo alto del Andino, y sin saber a qué hora podría pasar inventó la ocurrencia de un accidente con un vehículo volcado. Esto movilizó a la unidad de rescate de la Primera Compañía de Bomberos y una ambulancia del Samu. Al rato después se estableció que todo era una “pitanza”.

Pedían al alcalde

La mañana fue pasando y los manifestantes advertían que no se moverían hasta no tener in situ al alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, asegurando que el jefe comunal no los quiere recibir. El mismo presidente de los manifestantes, Patricio Navarro Cuevas, refrendó esto mostrando cartas, una fechada en julio de 2018, donde le pedían audiencia, que nunca se concretó.

A medida que transcurrían las horas, cada tanto se escuchaban cánticos con las demandas y mostraban carteles que decían “luz, agua y gas para el Andino”. “No más promesas falsas”. Un esqueleto con globos negros daba a entender que morirían esperando.

Llegada de

gobernador

A las 10 de la mañana la situación se veía compleja. La fila de automovilistas impedidos de continuar viaje al Andino superaba los 40 vehículos. Después, cuando se logró el despeje de la vía, sobrepasaban los 60.

La postura de los decididos manifestantes seguía siendo la misma. Requerían la presencia del intendente regional o del alcalde.

La demanda llegó a oídos de la primera autoridad del gobierno regional, José Fernández, quien decidió enviar como emisario al gobernador provincial Homero Villegas, con la expresa solicitud de establecer un diálogo con los pobladores que diera paso al despeje del camino.

Una misión que primero intentó realizar el jefe de gabinete de la autoridad provincial de Magallanes, Rodolfo Guajardo, con malísimos resultados. Incluso la gente se ofuscó aún más.

Para ellos, no era la persona o interlocutor válido. Y como se les dijo que llegaría el gobernador lo esperaron.

Pero llegando Villegas condicionó el diálogo al despeje de la vía. “Mi responsabilidad es tener el camino despejado, es lo primero que les quiero decir”. Claro que esa advertencia hizo partir mal la conversación.

Las demandas son luz, agua y gas. Esto último está un poco más avanzado. Pero el reclamo es que el proyecto está paralizado en la municipalidad.

“Hoy es domingo y les pido que dejen pasar los vehículos. De ahí conversamos”, dijo Villegas.

“El alcalde jamás ha respondido. No tenemos ningún correo de él, ni siquiera para decirnos que esto avanza, entonces ya no creemos en nada”, fue el comentario de uno de los dirigentes.

“No hay interés de la municipalidad por solucionar esto”, dijo otra persona.

Junto con decirles que entendía sus demandas el gobernador Villegas volvió a pedir que despejaran el camino, de lo contrario actuaría Carabineros.

Llamado al alcalde

Como el principal actor no estaba de cuerpo presente, porque se encontraba en Puerto Natales, el gobernador lo llamó telefónicamente consiguiendo de parte de Claudio Radonich el compromiso de recibirlos hoy, a las 10 de la mañana.

Pero como la respuesta no dejó conforme a la gente, Villegas les dijo ese momento: “El problema que ustedes tienen es con el señor alcalde, con el municipio, pero el tema del camino cortado es de la gobernación. No puedo tener este camino cerrado, porque las vías son públicas y deben estar despejadas”.

“Haga lo que tiene que hacer entonces”, le respondió un manifestante.

Una vez más pidió a los pobladores despejar la vía, y como la respuesta fue negativa, con amenazas de realizar protestas mayores, Villegas se dio media vuelta y le pidió al prefecto de Carabineros, Ricardo Rubat, actuar.

Desalojo

Al minuto el carro lanza agua de Carabineros estaba al frente de los manifestantes. Desde el interior se escuchó la voz de un carabinero, advirtiendo que si los manifestantes no se movían comenzaría el operativo. Esto se repitió dos veces. A la tercera saltó el chorro de agua y de ahí vinieron un par de bombas lacrimógenas.

Luego llegaron los forcejeos con las fuerzas especiales de Carabineros. Algunas personas detenidas y a los 15 minutos, siendo las 11,30 horas, estaba despejado el camino. Uno de los manifestantes, que intentó huir de la detención, se subió a un pequeño camión, pero sin darse cuenta el chofer de la máquina en movimiento le causó lesiones en una de sus piernas. Fue asistido por personal del Samu y llevado al centro asistencial, pero nada de carácter grave.

Los manifestantes, hombres y mujeres, algunas personas de la tercera edad, terminaron empapados y con molestias en los ojos y con problemas para respirar por efecto de las bombas lacrimógenas.

El coronel de Carabineros, Ricardo Rubat, dijo que procedieron conforme a los protocolos establecidos. Primero advirtiendo a los manifestantes y luego actuaron con el uso de agua y lacrimógenas. Tres personas fueron detenidas y posteriormente dejadas en libertad.

Repudio total

Las redes sociales se llenaron ayer de comentarios, la mayoría en contra del actuar del gobernador Villegas, aduciendo que ejerció una fuerza desmedida e innecesaria.

Comentarios a los que se sumó el ex gobernador de la Provincia Antártica, que subió un video donde emplaza a Villegas. “Me parece que no está en el camino correcto”.

En su cuenta de Facebook escribió: “En el sector del Andino se necesitan soluciones no apaleos ni lacrimógenas”.

“Repudio la forma violenta en que se dispersó a vecinos del sector Andino que protestaban por mejoras en los accesos, y por redes de servicios en sus parcelas. Podremos o no estar de acuerdo con lo que piden, pero no es correcta la medida que se tomó con gente que buscaba dialogar”, comentó Arcos.