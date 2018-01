Carabineros evita hacer persecuciones de vehículos con roncadores para “prevenir un mal mayor”

El subcomisario de la Primera Comisaría, capitán Marcelo Ruiz, aseveró que sí se está efectuando la labor de control y fiscalización, donde en el último trimestre de 2017 se cursaron 373 infracciones a vehículos con luces antirreglamentarias, por conducir con vidrios polarizados o con tubos de escapes modificados.

Roberto Martínez Arriaza

rmartinez@laprensaaustral.cl

Alteran la tranquilidad de la noche, están expuestos a eventuales accidentes de tránsito y cometen una serie de infracciones. Los vehículos con roncadores que realizan carreras clandestinas en diversos sectores de Punta Arenas no es un fenómeno nuevo, pero sí han agotado la paciencia de los vecinos y locatarios que están localizados generalmente en el centro de la ciudad afirman estar cansados de denunciar ante Carabineros esta situación, que el fin de semana pasado dejó a dos personas lesionadas a raíz de una colisión en la intersección de las calles Lautaro Navarro con Pedro Montt, hecho donde fue formalizado el conductor de un automóvil tunning que no portaba licencia y conducía en estado de ebriedad.

Cabe consignar que en estos episodios no estarían involucrados los miembros de la Comunidad Oficial de Vehículos Tunning, quienes en múltiples ocasiones han contribuido con diversas causas de índole social en beneficio de la misma comunidad. Sin embargo, existiría un grupo que de igual forma modifica mecánica y estéticamente sus automóviles, denominándose también como “tunning”.

Amelia Gaete Díaz, administradora del Hotel Faro Evangelista, de calle Pedro Montt Nº840, recalcó que este tipo de hechos le ha generado algunos perjuicios en cuanto a que sus huéspedes le solicitan un cambio de habitación debido a los ruidos molestos que se perciben principalmente entre las 2 y las 4,30 horas de la madrugada.

“Es lamentable esta situación, y que estando tan cerca de la Prefectura donde se ven a carabineros constantemente, que no fiscalicen acá en el centro los fines de semana, por último que pongan una patrulla para que esto no ocurra y no sólo por nosotros sino que también hay otros residentes en este sector, hay gente que habita aquí y no sólo hay negocios. Por ejemplo, en el mes de diciembre en dos oportunidades los pasajeros cancelaron su reserva, donde uno de ellos estuvo sólo una noche de las cuatro que había pagado”, comentó la administradora.

Asimismo, relató que en reiteradas ocasiones tanto el personal que trabaja durante la noche, como los mismos huéspedes se han contactado con los efectivos policiales, asegurando no encontrar una solución efectiva a este repetitivo panorama nocturno, que congrega a muchos jóvenes.

“En realidad nosotros tenemos constantes reclamos, todos los fines de semana y si es que se genera algún tipo de evento en la semana igual hay reclamos, porque al día siguiente tengo que cambiar a los pasajeros de habitación y es una situación muy frecuente. Llamamos constantemente a Carabineros, pero no hemos tenido una buena respuesta de ellos. Por eso, le decimos a los pasajeros que ellos llamen a Carabineros”, agregó.

Más de 370 infracciones

Consultado ante esta situación, el capitán Marcelo Ruiz, subcomisario de la Primera Comisaría de Carabineros, aseveró que la institución policial sí se estaría abocando a las labores de control y fiscalización, lo que se traduciría en las 373 infracciones cursadas en el último trimestre de 2017.

“Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre nosotros hemos hecho un arduo trabajo de fiscalización y control a este tipo de vehículos especialmente que ocasionan ruidos molestos, que conducen a exceso de velocidad y por eso en aquellos meses tuvimos 373 infracciones cursadas relativas a esta materia, ya sean a vehículos con luces antirreglamentarias, conducir con vidrios polarizados o tubos de escapes modificados, que es lo que altera la tranquilidad de la ciudad”, precisó.

A la vez, referido a aquellos conductores que se dan a la fuga ante la presencia policial, el capitán Ruiz advirtió que “nosotros evitamos hacer persecuciones policiales con la finalidad de evitar un mal mayor, porque lamentablemente si un vehículo tanto policial o uno de estos automóviles se ve involucrado en un accidente vamos a estar lamentando hechos fatales como lo es la vida de las personas en un atropello o que un vehículo termine en un domicilio particular”.

Ante esto, refrendó que Carabineros continuará realizando los procedimientos nocturnos, haciendo además un llamado a los conductores que infrinjan la normativa de tránsito a dejar “estas malas prácticas” que se pueden apreciar durante la noche en varios puntos de la ciudad.

“El llamado es para aquellos que infringen la Ley de Tránsito 18.290 en que traten de evitar este tema y estos puntos álgidos que son una molestia para Punta Arenas, porque la comunidad esto no lo ve como un aspecto positivo. Llamamos a evitar estos incidentes como las carreras clandestinas, que son incivilidades para la ciudad y no obstante a eso, nosotros también vamos a tomar otro tipo de medidas de seguridad como algunas grabaciones que vamos a aportar a los distintos tribunales, como al Primer y Segundo Juzgado de Policía Local, al sorprender este tipo de hechos”, puntualizó.