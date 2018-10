Carabineros ha cursado 1.157 infracciones a choferes sorprendidos sin licencia de conducir

Numerosas muertes de personas a consecuencia de accidentes de tránsito -casi el doble de los que se contabilizaron en 2017- se han registrado a la fecha en la Región de Magallanes, en los cuales los distintos factores humanos, tales como la imprudencia al volante, el no estar atento a las condiciones del tránsito o manejar bajo los efectos del alcohol, predominan por sobre otras determinantes, observándose también que en reiteradas oportunidades el hecho se agrava cuando el conductor que protagoniza un siniestro vial no tiene o no porta la debida licencia que lo habilita para la conducción de un vehículo motorizado.

Respecto a este último factor, cabe recordar dos graves episodios acaecidos en Punta Arenas y que generaron una gran conmoción en la comunidad local, como lo fue aquel ocurrido el viernes 24 de noviembre de 2017, cuando Mariela Edith de los Milagros Mañe colisionó en estado de ebriedad y sin licencia al vehículo en el cual se desplazaba el ciudadano colombiano Mario Carabalí Valencia, provocándole la muerte instantánea. Recientemente, hace sólo 17 días, la joven Danitza Gallardo Vargas, de 20 años, perdió la vida cuando viajaba al interior de un automóvil, cuyo conductor identificado como Víctor Andrés Cisterna Cisternas, que no portaba la debida licencia, no respetó el derecho preferencial del tránsito vehicular, siendo impactado por otro móvil.

Más de mil infracciones cursadas

Este fenómeno no es algo nuevo, pero sí ha sido un motivo de preocupación para las autoridades, teniendo en cuenta que Carabineros dio a conocer ayer que sólo en Punta Arenas se han infraccionado a 1.157 conductores que han sido sorprendidos al volante sin la debida licencia durante los primeros diez meses de este año.

“Esto es netamente una irresponsabilidad de las personas que se suben a un vehículo sin tener la legalidad de hacerlo. Creo que deberían ser más rigurosos los protocolos para adquirir un vehículo viendo la gran cantidad de conductores que manejan sin haber obtenido la licencia, pero no obstante a ello, esto es un tema a nivel nacional. Si una persona va a una automotora para adquirir un vehículo no va a tener ningún problema en comprarlo y para eso se requiere un cambio de ley o de estatuto, pero sería una muy buena forma de disminuir este tipo de sanciones en cuanto a ser más precavidos en la obtención de un vehículo”, expresó el jefe de la Primera Comisaría de Carabineros, mayor Hugo Jaque.

Alto porcentaje de rechazo

Por otra parte, el director de Tránsito de la municipalidad, Sergio Oyarzo, indicó que antiguamente 9 de cada 10 personas aprobaban en el primer examen teórico y práctico su prueba de conducir, lo cual fue variando cuando partió el nuevo sistema para obtener licencias, donde actualmente se bordea el 60 por ciento de rechazo en la mencionada prueba.

“Este hecho ciertamente genera una situación de que como la gente no puede obtener el documento de manera reglamentaria, se arriesga y conduce con la licencia vencida, y esta tónica se da en gran parte del país”, precisó.

Finalmente, Oyarzo apuntó a que una medida para poder resarcir progresivamente esta problemática es que las personas dispongan de un lugar donde puedan practicar previo a rendir su examen de conducir, aseverando que “el 90 por ciento de la población ha aprendido practicando a escondidas de la policía”.

Un lugar para practicar

“Yo creo que lo que debería incentivarse es que aquellas personas que hayan ido a una escuela de conductores puedan quedar habilitadas en un circuito que se defina previamente por parte de la municipalidad para poder practicar después de haber aprobado un curso, porque cuando a una persona le va mal en el examen por errores que no son graves pero que no lo habilitan para manejar, uno les dice que deben practicar más, debiendo ellos hacerlo sin licencia y arriesgándose a ser fiscalizados e infraccionados por Carabineros”, puntualizó.

Teniendo en cuenta esta realidad, debería ser necesaria una revisión respecto a las campañas de prevención que actualmente se están promoviendo para la conducción responsable, ya que al tenor de lo evidenciado, no estarían surgiendo efecto en los conductores locales.