Colegio de Profesores comunal y regional ratificó paro indefinido a partir del próximo lunes 3 de junio

El viernes se tomó la decisión a nivel nacional, y faltaba que tanto las directivas comunales como regionales del Colegio de Profesores, ratificaran localmente, confirmando su adhesión al paro indefinido, fijado desde el lunes 3 de junio. De esta forma, ayer se reunieron 20 delegados de los establecimientos educacionales de Punta Arenas, dos se excusaron y otros dos informaron que una vez conocida la resolución, analizarán internamente los pasos que seguirán.

El paro comenzó a germinar el miércoles de la semana pasada, en la que se desarrolló un proceso de votación para decidir si se aceptaba la respuesta entregada por el Ministerio de Educación al petitorio del Colegio de Profesores a nivel nacional, entre cuyas demandas están la mención de educadores diferenciales, titularidad de las horas de extensión, seguridad de los profesores en los establecimientos, condiciones laborales e igualdad de trato de todos los profesionales de la educación, fin al doble proceso de evaluación, continuidad en el diálogo en aspectos sustantivos de la calidad de la educación, sistema de desarrollo profesional docente, liderazgo directivo, deuda histórica, e implementación de una nueva educación pública, deudas y beneficios impagos.

De todas ellas, el Magisterio informó que la mayoría de las respuestas fueron o insatisfactorias o negativas, e incluso el tema de la Deuda Histórica fue declarada “jurídicamente no exigible”.

Atrasos en la Cormupa

Es así que en la asamblea realizada el viernes en Santiago, se determinó el paro indefinido, el que fue ratificado en esta reunión, que finalizó anoche a las 21 horas. El presidente comunal del Magisterio, Enrique Velásquez, informó que “se resolvió, a la luz de la votación que rechazó la propuesta del Mineduc, los profesores de la comuna de Punta Arenas se manifiestan en paro total desde el lunes 3. Vamos a tener reuniones para organizar la movilización”.

El año pasado, el paro a nivel comunal se prolongó por casi tres meses, y aunque la situación se normalizó, este año, indica Velásquez, la Corporación Municipal ha vuelto a incurrir en atrasos en los pagos de las remuneraciones, por lo que al descontento nacional, se suma esta inquietud local, que también volverán a expresar en esta movilización.

“Además de todas las demandas nacionales, lo que vamos a hacer nosotros es entrar en conversaciones con nuestro empleador, para hacer eco de las demandas locales. La Corporación nuevamente ha incurrido en deudas con los pagos, por consiguiente vamos a hacer una agenda con los temas nacionales y además, conversar para la regularización que debe tener nuestro empleador con nuestras deudas de AFP y los descuentos que no están llegando a los lugares que corresponden. La Corporación solucionó hasta cuando les conseguimos el dinero, y de ahí en adelante ha vuelto a mantener deudas, entonces eso significa que no está cumpliendo con su compromiso de mantenernos nuestros sueldos íntegros, y volvemos a tener sueldo líquido. Hay colegas que no les pagan desde enero”, ejemplificó Velásquez sobre la situación local.