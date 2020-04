Colegio Médico rechaza de plano eventual finalización de la cuarentena sanitaria

“Así como estamos funcionando en este momento, con un servicio paciente crítico al límite, no nos parece adecuado”, advirtió el doctor Gonzalo Sáez.

“Nobleza obliga. Me parece una buena señal que empiecen a venir a regiones, como esfuerzo descentralizador”, fue lo primero que dijo el presidente regional del Colegio Médico, Gonzalo Sáez, sobre la reciente visita del ministro de Salud, Jaime Mañalich, a Punta Arenas.

“Sin embargo, tenemos poca información respecto de cuál fue la utilidad real de la visita”, respondió al pedírsele que efectuara un balance del viaje del secretario de Estado.

En todo caso dijo parecerle muy bien que venga (Mañalich) a ver en terreno cómo se están haciendo las cosas acá. “Es importante que se valore el trabajo del equipo del hospital”, remarcó.

A renglón seguido, Sáez señaló que le llamó la atención que no hubiese ningún anuncio especial ni luces respecto de cómo va a continuar el plan de aquí en adelante.

Cuarentena

Ante el inminente anuncio del levantamiento de la cuarentena sanitaria para Punta Arenas, Sáez dijo que el mismo ministro Mañalich señaló que la realidad de Punta Arenas era muy distinta a la del resto del país.

“En este minuto nuestra región tiene 5 ó 6 veces una tasa más alta que la del promedio del país, y comparado con la región que menos tiene, estamos con una tasa 50 veces superior.

Pensando en un retorno gradual a la normalidad, sostuvo que “si tanto se demoraron en decretar la cuarentena, también debieran demorarse en decretar el retorno, porque en este minuto no estamos en las condiciones de poder volver a ninguna normalidad”.

El dirigente gremial dijo que las cuarentenas tienen un solo fin: aplanar la curva para evitar que colapsen los servicios de paciente crítico, “y así como estamos funcionando en este momento, con un servicio de paciente crítico al límite, no nos parece adecuado levantar la cuarentena ni retornar a la normalidad”.

“Quizás se podría autorizar la circulación de la gente para que salga a caminar, por un tema de salud mental, para no estar tanto tiempo encerrado. Pero juntarse con el resto de la familia, aprovechar el fin de semana largo, o que se abra el comercio establecido, no me parece que sea el momento”, afirmó tajantemente Saéz.