Como autor de femicidio envían a prisión a pareja de Glenda Delgado

“Y sonríe más encima, asesino…”, gritó uno de los integrantes de la familia de Glenda Delgado Cárdenas, al ver aparecer a Leonardo Antonio Isla Abarca, principal inculpado en el asesinato de la mujer, que apareció muerta el 28 de diciembre en las inmediaciones del gimnasio Fiscal, donde vivía en una precaria construcción. La rabia de la familia casi provoca que la jueza Mónica Mancilla pidiera el desalojo de la sala, pero solamente la hermana de la víctima fatal fue obligada a retirarse.

En este tenso ambiente se inició ayer, la audiencia de formalización de cargos del único detenido por este crimen, que conmovió a la comunidad, ya que en reiteradas oportunidades, Glenda Delgado había dado cuenta de la violencia de la que era víctima por parte de quien fuera su pareja en el último tiempo. El fiscal Fernando Dobson estuvo a cargo de la lectura de la declaración del imputado, y según su relato, los hechos se habrían producido el 27 de diciembre, después de que la pareja pasara la fiestas de Navidad en el inmueble. Producto de una discusión, Leonardo Isla reaccionó con violencia, rompió el teléfono celular de Glenda, la golpeó en el rostro, cuello y muñeca para después asfixiarla. La víctima logró salir caminando del lugar y tras recorrer unos 130 metros, se desplomó.

Primero, se determinó que el imputado quebrantó una medida cautelar establecida el 4 de octubre pasado, en que se le impuso el abandono del espacio común que compartían. Posterior al hecho, el 28 de diciembre, Carabineros, que acudió al sector donde fue hallada sin vida la mujer, sorprendió a Leonardo Isla saliendo de la casa y escapando al advertir la presencia policial, escondiéndose bajo una mesa en dependencias de Cordenap. En vista de estos antecedentes se pidió su formalización por desacato a una orden que pesaba sobre él por violencia intrafamiliar, daños simples y femicidio.

Altercado

“Recuerdo que tuve un altercado con Glenda el día 27 a eso de las 6,30 horas de la mañana, ya que le encontré unos whatsapp en su teléfono celular de un sujeto de nombre Roberto, motivo por el cual le señalé mi malestar, y ella tomó la decisión de romper, con un hacha, su teléfono celular”, fue la declaración de Isla.

Como testigo de su declaración, citó a dos amigos, Ericson Rivas y Rubén Miranda. El primero, ratificó lo relatado por Isla, pero menciona en una parte que le preguntó cómo estaba Glenda, recibiendo como respuesta que se había ido de la casa “‘andaba media espesa, tuvimos una discusión y me pegó un palmazo en la nariz, y usted sabe que la tengo quebrada’. A lo que yo le manifesté ‘chuta, ojalá no le hayas pegado’ a lo que él me manifestó que no, pero que sí le hizo pedazos el teléfono”.

El testimonio de Rubén Miranda, en la misma línea, ratifica algunos de los hechos, entre ellos, haber ido a la botillería “Donde Peteco”, y que “Leonardo, de la nada empieza a pelar cables, y sin mediar provocación le empezó a pegar golpes de puño a un amigo que conocemos con el apodo de ‘Tortuguita’. Leonardo se fue y estuvimos lamentando que fuera tan abusador con nosotros”. Después volvieron a reunirse y se dirigieron al lugar donde ocurrieron los hechos, donde ambos consumieron alcohol y marihuana. “En la madrugada, como a las 6, comencé a notar que Leo estaba rayando la papa y se estaba volviendo loco, a lo que decidí irme del lugar”, indicó Miranda, que describió al imputado como “una persona agresiva, que de la nada reacciona mal y empieza a golpear a las demás personas”.

El fiscal Dobson adjuntó imágenes tomadas por una cámara de vigilancia, que dan cuenta de la salida de Glenda Delgado desde la precaria construcción, mostrando el momento en que se desploma en las inmediaciones.

Asimismo, se conoció un informe de la Brigada de Homicidios de la PDI, que daba cuenta del hallazgo del cadáver y la descripción del cuerpo y las lesiones que presentaba. También se detalla el interior de la citada construcción, en que aparecen escritos en una pizarra relativos a la pareja como “Glenda y Leo 2019” “Leo, te amo”, entre otros. Además de la documentación de atención de urgencia correspondientes a Glenda Delgado y un botón de pánico.

Finalmente, se entregó un informe preliminar de autopsia en que se consigna que la causa de muerte fue por asfixia mecánica y que el cuerpo presentaba lesiones de tipo homicida.

Réplica de la defensa

El abogado defensor Leonardo Vallejos estimó que no había antecedentes suficientes para decretar la prisión de su defendido, pues, a su juicio, existen vacíos en los informes, sobre todo aquellos referidos a la causa de la muerte de la mujer. “Se habla que Glenda sale del lugar, caminando sola, se desplaza por casi 200 metros al interior del lugar, se desploma y no se vuelve a levantar. Tenía una cadena gruesa en el cuello y la causa de muerte, según el Servicio Médico Legal es asfixia mecánica, entonces perfectamente podemos concluir que sufrió un ataque de epilepsia y que la cadena pudo haberse enganchado en alguna parte y que le generó esa asfixia”. La intervención del abogado causó expresiones irónicas en la sala, de parte de los familiares, lo que se intensificó tras un nuevo argumento del abogado: “La lógica dice que si una persona está siendo asfixiada, se defiende; mi cliente no tiene lesiones que den cuenta de esa supuesta defensa”. Desde la sala un familiar gritó “no podía”, lo que llevó a que Vallejos solicitara el desalojo de la sala, lo que no se llevó a efecto, solamente una advertencia por parte de la magistrada.

De esta forma, Leonardo Vallejos solicitó a la jueza que se pida al Hospital Clínico, la copia de la ficha clínica de la fallecida, a fin de ser remitida junto con el protocolo de autopsia.

Finalmente, tras los alegatos de la defensa y la contraargumentación de la Fiscalía, que incluyó la exposición de las fotografías del video, la jueza ordenó la prisión para Leonardo Isla y un plazo de investigación de cuatro meses, y no de seis, como solicitó el fiscal Dobson.