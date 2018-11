Como medida de protesta el Core votó en contra de 12 iniciativas promovidas por el gobierno regional

Una sesión atípica del Consejo Regional se vivió ayer, cuando los consejeros en mayoría, diez de catorce integrantes, acordaron rechazar doce de las 15 iniciativas en tabla como una medida de protesta a la poca relevancia que está adquiriendo la labor que cumple el órgano colegiado.

Derechamente los consejeros acusaron falta de consideración y participación en los proyectos por parte del gobierno regional.

A la medida se sumó Emilio Boccazzi, Antonio Bradasic, Andrés López, Manuel Loncón, Miguel Sierpe, Ramón Lobos, Tolentino Soto, Alejandro Kusanovic, Marcelo Garrido y Juan Vukusich. Sólo se contó con los votos favorables de Rodolfo Moncada, Antonio Ríspoli, Yammy Warner y Roxana Gallardo.

Lo anterior se traduce en la negativa de sesionar en Puerto Williams el lunes 19 de noviembre; la participación por parte de los consejeros en la Feria Vyva, del 16 al 18 de noviembre en Santiago; la petición de concesión de uso gratuito a corto plazo, de un terreno de 2,5 hectáreas, emplazado en la comuna de Torres del Payne presentado por la Asociación de Funcionarios Servicio Agrícola y Ganadero; la concesión del terreno de 18,8 hectáreas, sector Humedal Tres Puentes, presentado por la Agrupación Ecológica Patagónica Tres Puentes; la reevaluación del proyecto “Programa de Consolidación y Nuevos Desafíos Turísticos de la Patagonia”, el que consideraba nuevas actividades en el marco de los 500 años del descubrimiento del estrecho de Magallanes, nuevas acciones promocionales y el aumento del plazo de ejecución hasta el 31/12/2019. Entre los proyectos rechazados con cargo al FNDR (Fondo Nacional de Desarrollo Regional) figuran las reposiciones y adquisiciones de equipos para el Hospital Clínico; instrumental quirúrgico para Unidad de Oftalmología por $364 millones 125 mil pesos; equipos para estudios de biopsias, PAP y Necropsias, Unidad Anatomía Patológica por 231 millones 245 mil pesos; rehabilitación cardiovascular, fase ambulatoria por 99 millones 238 mil pesos, equipos para la Unidad de Laboratorio del Hospital Clínico en su etapa de ejecución por $49 millones 64 mil, y la reposición de vehículos de Carabineros para Punta Arenas por 172 millones 314 mil pesos, lo que suma 915 millones 986 mil pesos.

Tolentino Soto, presidente del Core, dijo que esperaba que en el futuro se pudieran volver a poner en tabla estos proyectos. “Creo que lo que me corresponde como presidente es tratar de conversar con el Ejecutivo, lograr un diálogo franco para coordinar una acción en conjunto y poder trabajar más abiertamente, dándole mayor relevancia al rol que cumple el Consejo Regional, porque este es un gallito donde no gana nadie”, sentenció.

Por su parte, el consejero Rodolfo Moncada afirmó que lo que a él le preocupaba es que cuatro de las iniciativas que iban en directo beneficio de la salud de las personas fueran rechazadas. “A mí me duele que personas que nunca hayan tenido la necesidad de acudir a un hospital público, de esperar meses o años, vengan y con una liviandad le den una portazo en el rostro. Duele que esto se haya hecho para llamar la atención, no me parece”, destacó.

Lo que sí se aprobó fue el financiamiento para actividades no censurables con asignación de recursos correspondientes al 6% del FNDR, Social y de Rehabilitación y Prevención de Drogas por $104.483.169; de Cultura por $60.691.576; Deporte y del Programa Elijo Vivir Sano por $86.844.311.