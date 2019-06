Comunidad educativa del Contardi está consternada por atropello que tiene grave a estudiante de 1º medio

Edmundo Rosinelli

Cadenas de oración, y una misa que se realizará esta tarde en el Santuario María Auxiliadora, mantienen unida en estos momentos a la comunidad educativa del Liceo Juan Bautista Contardi. El objetivo es uno solo: pedir por la recuperación del estudiante de 1º medio, Damián Manuel Jaramillo Escobar.

El adolescente fue atropellado el martes en la tarde, cerca de las 19,30 horas, cuando cruzaba por el paso peatonal ubicado en el lado poniente de la Avenida Costanera, entre Club Hípico y Vicente Reyes. En esos momentos volvía a casa, después de sacar a pasear a su mascota, un Golden Retriever, el que pereció en el mismo lugar.

La conductora Evelyne Gatica guiaba un vehículo Hyundai y no habría detenido su marcha para permitir que cruzara el joven peatón, alcanzándolo violentamente.

Producto de las lesiones, el estudiante permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Clínico, en grave estado.

Conductora

El fiscal Manuel Soto estaba de turno y fue contactado alrededor de las 19 horas del martes por efectivos de Carabineros. Esto lo llevó a constituirse en el lugar del accidente, donde tomó una primera declaración a la conductora, quien guiaba en normal estado de temperancia.

En conversación con La Prensa Austral el fiscal aclaró que la mujer quedó “apercibida”, a la espera de citación para la audiencia de formalización, trámite que espera concretar en los próximos días.

“Como me constituí en el sitio del suceso tuve la posibilidad de conversar con personal de la Siat, y los antecedentes preliminares hacen ver la responsabilidad de la conductora del vehículo, quien no respetó el paso peatonal ubicado en el lugar”.

Comunidad del Contardi

El inspector general del Liceo Juan Bautista Contardi, Arturo Barrientos Osorio, dio a conocer la congoja que existe en la comunidad educativa al enterarse de que un alumno de la sede de calle Manantiales era la víctima del atropello. Al mediodía de ayer concurrió al hospital a visitar a los padres, acompañado de la directora del establecimiento, Miriam Bastidas, donde se congregaron bastante apoderados y amistades de la familia.

“Lo único que me pidió la señora madre es que recemos mucho por su hijo, y eso es lo que está haciendo la comunidad educativa. Nos hemos contactado con los papás a través del Centro General de Padres, buscando la manera de pedirle a Dios que tenga compasión con este joven, con la plenitud de la vida por delante, un niño muy tranquilo y un alumno preocupado de sus estudios, de familia, de casa, de salir a pasear y juntarse con sus amigos. Por eso le pedimos a Dios que le dé fuerza a la familia y a él para salir adelante ya que está muy complicado en la Uci del hospital”.

Padre del menor

Daniel Jaramillo, padre de Damián, agradeció todas las muestras de afecto y cariño.

Sobre lo ocurrido, indicó que le preocupa que la seguridad de niños, de buenos estudiantes, y personas ejemplares como su hijo, se vean afectados por conductores que no respetan nada.

“Mi hijo, haciendo todo correctamente, cruzó por donde tenía que cruzar. Usaba una parka de color naranjo. A la perrita le tenía un arnés con reflectante y le pasa esto. No es posible que nuestros hijos no se sientan seguros en las calles, y más aún cuando sacan a pasear un perro, siendo que no hay nada más tierno e inocente que esto. Y mire cómo está ahora nuestro hijo”.

La familia vive en Jorge Montt con Club Hípico, y la rutina de Damián era sacar a pasear su mascota tomando calle Club Hípico hasta Costanera, llegando hasta el monumento a la goleta Ancud. “En el trayecto aprovechaba de entrenar a su perrita, que tenía siete meses, y devuelta volvía por el mismo recorrido, porque ahí está el paso de cebra. Mi hijo es súper disciplinado en eso, por eso para nosotros fue incomprensible lo ocurrido”.

El regreso a casa era siempre a la misma hora. Por eso el martes, como no llegaba, surgió de inmediato la evidente preocupación.

Fue cuando decidió ir a la Prefectura de Carabineros a preguntar si sabían algo. En la guardia hicieron las consultas y ahí fue cuando le dijeron que había un joven atropellado, sin identificación, que andaba con un perro, y que estaba grave en el hospital.

Al llegar al centro asistencial constataron que se trataba del hijo.

Ayer recibieron muchas muestras de cariño. Y los médicos le informaron que sigue muy grave, en coma inducido y por lo mismo ayer no le pudieron hacer el escáner, examen que esperan practicar esta mañana.

La comunidad educativa del Contardi invita a una misa por la recuperación de Damian, esta tarde, a las 20 horas, en el Santuario María Auxiliadora.