Con 54 nuevos casos se mantiene tendencia de tercer brote Covid-19 en Magallanes

A 54 llegaron este sábado los casos de Covid-19 confirmados durante las últimas horas en la Región de Magallanes, según cifras dadas a conocer por el Ministerio de Salud.

Basta sólo con observar la estadística semanal y los números del viernes (50) para concluir la tendencia que está teniendo el virus, que justifica la cuarentena parcial y el retroceso que se ha considerado dentro del Plan Paso a Paso, pero, más aún, el riesgo claro de poder retornar a la medida más estricta considerada en el nivel 1.

Aquello es una consideración que no se desestima a nivel central y que hoy no sólo parece estar supeditada a los promedios diarios de casos (son 10 factores los que considera Salud), también a la situación hospitalaria que, hasta el momento, no da cuenta de un agravamiento de las personas contagiadas.

De los 54 casos registrados en las últimas horas 49 corresponden a Punta Arenas y cinco a Porvenir. De estos, 29 fueron sintomáticos y 25 asintomáticos.

Ayer, en su balance diario, las autoridades de Salud -encabezadas por el ministro Enrique Paris- reiteraron que en la actual etapa de tratamiento de la pandemia se hace recomendable mantener la observancia comuna por comuna “porque hasta hoy desconocemos parte importante del comportamiento de este virus, que se ha movido de manera distinta desde que comenzó en Ñuble, Temuco, La Serena y Punta Arenas. Por eso, insistimos en la mirada regional”, señaló el subsecretario de Redes Sociales, Arturo Zúñiga.

En tanto su colega de Salud, Paula Daza, sostuvo que si bien en los últimos 7 días a nivel nacional se ha registrado una disminución de 4% y en los últimos 14 una baja del 9% “esta pandemia se está comportando de manera diferente a lo largo del país. Hay regiones donde el aumento preocupa, como Arica, Tarapacá, Atacama, Coquimbo y Magallanes, esta última que retrocedió a etapa 2”.

En su reciente paso por el Biobío, el ministro Paris justificó el no decretar cuarentena para esa región argumentando que “en base a la variación no es la que más casos tiene en aumento”, citando como ejemplo que sus cifras están por debajo de Magallanes que casi cuadruplicó sus casos activos en dos semanas.