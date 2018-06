Con tres condenados y un exonerado finalizó juicio de cuentas por la internación de buses amarillos

La suma de 65 millones de pesos deberán reembolsar el ex alcalde Vladimiro Mimica; el ex administrador municipal,

Mauricio Torres, y la directora subrogante de administración y finanzas, María Gallardo Alvarez.

Con un exonerado y tres condenados finalizó el juicio de cuentas instruido por la Contraloría General de la República, como resultado de la internación de los buses amarillos desde Estados Unidos para ser destinados al transporte escolar gratuito de alumnos de enseñanza prebásica y básica municipalizada de la comuna de Punta Arenas.

Cabe consignar que dicha transacción se realizó bajo la administración del alcalde Vladimiro Mimica, a fines de 2009, tras lo cual la Unidad de Control del municipio reparó una diferencia faltante de 99.990 dólares, respecto de los fondos desembolsados para pagar el valor del flete marítimo.

La citada observación emanó de un examen de cuentas efectuado en la Municipalidad de Punta Arenas con motivo de la auditoría a la ejecución del convenio de colaboración para la internación de buses de transporte escolar, suscrito entre los municipios de Puerto Montt y Punta Arenas, el que fue aprobado por esta última entidad edilicia mediante el decreto alcaldicio Nº4.057, de 26 de noviembre de 2009.

El mencionado convenio tuvo por objeto gestionar la donación e internación al país, desde los Estados Unidos, de diez buses destinados a transporte escolar de alumnos de colegios municipales de Punta Arenas. La indagatoria contable determinó que el valor del flete facturado por la empresa estadounidense donante de esos vehículos, Don Brown Bus Sales Inc., no concuerda con el precio registrado en el documento Bill of Lading B/L NºNYKS390080200, de fecha 20 de diciembre de 2009, que da cuenta del valor del traslado de éstos autobuses cobrado por la empresa de transporte marítimo Nippon Yusen Kaisha. En lo medular, se concluye en el informe contable que existe un egreso injustificado de fondos por concepto de transporte internacional de dichos buses, pagando a la donante Don Brown Bus Sales Inc., el que corresponde a un monto significativamente al que en definitiva se acredita como valor efectivamente incurrido por dicho servicio y facturado por la empresa que ejecutó el cabotaje naviero de dicho bienes.

Sobre lo anterior, la Unidad de Control del municipio reparó la cantidad de 50.554.944 pesos, por la responsabilidad civil que pudiere afectar al entonces jefe de Control, Luis Díaz Díaz, al ex alcalde Vladimiro Mimica, al ex administrador municipal Mauricio Torres Barría, y María Gallardo Alvarez, directora subrogante de administración y finanzas, derivada del alcance no justificado de US$99.990. Dicha suma encierra el diferencial del valor del flete marítimo pagado a la empresa Don Brown por US$145.050, según decreto de pago de 7 de diciembre de 2009, en relación al valor definitivo y efectivamente desembolsado a la compañía de transporte marítimo Nippon Yusen Kaisha por US$45.060, que aparece ejecutando el servicio de flete para la internación de los autobuses.

Contraloría

Luego de que la controversia fuera zanjada en su oportunidad por la Contraloría Regional, cuyo dictamen fue ratificado por la Contraloría General de la República, se puso en marcha el juicio ante el Tribunal de Cuentas con miras a recuperar los cuestionados 1.371,43 UTM (65 millones de pesos a la fecha de hoy). En esta instancia, el fallo del Tribunal de Cuentas, en su primera instancia, acogió uno de los descargos formulados por los funcionarios municipales investigados, al establecerse como argumento esencial para liberarlos de su responsabilidad pecuniaria que “la adquisición de 10 buses a la empresa Don Brown correspondió en definitiva a una compraventa y no a una donación, acordándose que el precio formaría parte del valor del flete y los costos de internación de esos vehículos, por lo que no se habría acreditado la concurrencia de un perjuicio generado a partir de la diferencia de US$99.990, entre el costo del flete marítimo informado por dicha empresa y aquel señalado por la compañía naviera que ejecutó dicho servicio”.

Recurso de apelación

En contra de la sentencia de primer grado, la Fiscalía de la Contraloría entabló un recurso de apelación, solicitando que ésta se enmiende conforme a derecho a fin de que los funcionarios municipales sean condenados en definitiva al pago del total del monto observado y que asciende a la suma de 1.371,43 UTM.

“Que para justificar el diferencial del egreso por concepto de internación de dichos bienes y desvirtuar así la responsabilidad civil en el cuidado de los recursos financieros que debían resguardar legalmente, los funcionarios han alegado una figura de simulación. De esta manera el supuesto contrato de donación sólo habría estado destinado a crear una situación ficticia, diversa de la intención real que albergaron los contratantes. Sin embargo, esta alegación al sustentarse en una finalidad contraria a la ley, no puede ser acogida por estos sentenciadores comoquiera que ello implicaría dar eficacia, valor y oponibilidad a una simulación ilícita concertada precisamente en perjuicio del interés fiscal”, remarca uno de los argumentos de la sentencia de segunda instancia, que menciona en uno de sus acápites el término “sobrepago”.

En su parte medular, el fallo revoca la sentencia de primera instancia, exonerando definitivamente al jefe de Control del municipio, Luis Díaz Díaz, en atención a que informó debida y oportunamente sobre las deficiencias y falencias que presentaba la ejecución del convenio de colaboración suscrito entre las municipalidades de Puerto Montt y Punta Arenas, sin que haya intervenido ni en la orden del egreso ni en la visación del pago objetado.

Y, condena, al ex alcalde Vladimiro Mimica, al incurrir en una acción negligente al no haber observado el deber de control que le era exigible como jefe superior del servicio; al igual que al administrador municipal de la época, Mauricio Torres Barría, quien ordenó y suscribió los decretos de pago, y por último, a la única funcionaria en ejercicio, María Gallardo Alvarez, jefa subrogante de Administración y Finanzas, al concurrir a la visación del decreto de pago Nº4.909, intervención que permitió el egreso de los recursos municipales orientados a sufragar la diferencia de flete de transporte de buses que justifica los cargos contables formulados. Todos ellos fueron condenados a pagar solidariamente la suma de 65 millones de pesos, de acuerdo a un fallo fechado el 18 de mayo de 2018.