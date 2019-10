Conductor que marcó 3,24 gramos de alcohol tras violento accidente descartó haber estado bebiendo

Luego del violento accidente de tránsito ocurrido pasado el mediodía del domingo en Avenida Costanera, durante la tarde de ayer se llevó a cabo la audiencia de control de detención de la persona que protagonizó tal siniestro vial, quien fue formalizado por su presunta autoría en el delito de manejo en estado de ebriedad con resultado de lesiones menos graves y leves.

La fiscal Rina Blanco relató que el hecho se suscitó a las 12,30 horas del domingo, cuando Jorge Iván Segovia Smoje condujo ebrio la camioneta marca Nissan Terrano por Avenida Costanera del Estrecho rumbo al norte y, tras la ingesta excesiva de alcohol y sin estar atento a las condiciones del tránsito, no se percató de la proximidad del automóvil marca Chevrolet Optra que lo antecedía a menor velocidad, colisionándolo en su parte posterior. Dicho vehículo desvió su desplazamiento, chocando contra una barrera de contención de madera para luego quedar sobre ésta. Mientras, el imputado perdió el control del móvil, estrellándose en un poste del alumbrado público de un área verde situada entre las calles Club Hípico y Coronel Mardones.

El matrimonio compuesto por Daniel Gallardo y Adriana González, y sus dos hijas de 12 y 6 años, resultaron todos con diversas lesiones y contusiones, sufriendo la menor un traumatismo encéfalo craneano tras salir eyectada por una de las ventanas del móvil.

Asimismo, Segovia Smoje arrojó en la prueba de alcotest 3,24 gramos de alcohol por litro de sangre, cifra más alta en lo que va del año, razón por la cual fue detenido.

Por esto, la persecutora le solicitó a la jueza Mónica Mancilla decretar el arresto domiciliario nocturno, arraigo regional y la suspensión de su licencia, las cuales fueron impuestas, fijando un plazo de 70 días para el cierre de la investigación.

Tras la audiencia, el imputado dijo: “Quiero pedir (ofrecer) disculpas a la gente, iba con el celular en la mano y, cuando me pasó todo esto, con el miedo, lo único que atiné fue a tomarme un sorbo de alcohol que tenía. Cuando me sentí muy desesperado, me tomé un sorbo de alcohol que tenía, por eso marcó eso, y no es que yo haya estado tomando. No fue mi intención, fue algo fortuito, a mí me pegaron incluso gente que iba pasando ahí, mientras que yo fui a ver qué era lo que había pasado”.

La justicia está demasiado blanda

Con diversos dolores en su cuerpo, Adriana González, víctima del accidente y madre de la pequeña que se mantiene hospitalizada, relató a La Prensa Austral que al momento del suceso se dirigían a almorzar a su casa luego de haber paseado durante la mañana en bicicleta por la Costanera. A su vez, calificó como “mano blanda” el actuar de la justicia.

“Encuentro horrible que lo hayan dejado con arresto domiciliario porque mi hija quedó en la Uti y yo tengo que estar acá, mientras que él va a estar calientito en su casa. La justicia está demasiado blanda y el sistema está mal porque ellos cometen un delito y como no hubo muertos salen en libertad. Uno sale a pasear en familia y que un imprudente que salió a celebrar o no sé, nos cause este daño a nosotros que pudo haber sido mortal”

A su vez, desmintió la versión del imputado, asegurando que ella pudo constatar que sí estaba ebrio, asegurando: “Yo lo vi cuando caminó hacia nosotros y llegó prepotente, porque fue a encarar a mi marido y le dijo: ‘Te tiras a choro si no te pasó nada’, y ahí la gente lo agarró porque se quería arrancar” .