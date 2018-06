Conflicto en gremio de paradocentes llega a Tribunales: acusan que ex directivos se resisten a entregar sus cargos

Sindicalizados demandan a que el tribunal regional obligue a los ex dirigentes a entregar las llaves

de la oficina, libros y registros de afiliados, estado y cuentas de la organización.

Vía un recurso de protección, cinco trabajadores y a su vez integrantes del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), apuestan porque el ex directorio del Sindicato de los Asistentes de la Educación de Punta Arenas que encabezaba Javier Quintul Soto, haga entrega de sus cargos, cuyo mandato expiró el 8 de mayo pasado. La organización gremial la componen más de 640 personas.

De acuerdo a la presentación judicial que ingresó a trámite ante la Corte de Apelaciones de esta ciudad, se advierte de que a pesar que los trabajadores Javier Quintul, Juan Carlos Contreras, José Belisario Vargas, Ana Rojas Márquez y Gloria Silvana García ya no ostentan la calidad de dirigentes sindicales a la fecha, éstos se niegan a que exista una nueva directiva y continuidad del sindicato.

Los recurrentes Patricio Valdés Villegas, Máxima López Figueroa, María Isabel Ramos, María del Carmen Velásquez, Rebeca Elisa Delgado, son parte del Tricel, elegidos democráticamente mediante asamblea de fecha 28 de mayo de 2018, en dependencias de la Escuela Portugal, en presencia de 330 socios.

El último directorio que encabezaba Quintul Soto duraba en el cargo sólo tres años, esto es hasta el 28 de mayo de 2018, por lo que correspondía llevar a cabo las elecciones para renovar la mesa directiva.

Sin embargo, el Tricel acusa que los recurridos, a pesar de no tener la calidad de dirigentes sindicales a la fecha, “se niegan a que exista una nueva directiva y continuidad del sindicato al que pertenecemos, impidiendo, obstaculizando, ocultando cualquier tipo de información para propender a la libertad sindical, ya que aún detentan todos los bienes muebles e inmuebles del sindicato, negando su entrega”.

Según se extrae del escrito ingresado a la Corte de Apelaciones, “el 1 de junio pasado, se toma el primer contacto telefónico con el presidente Javier Quintul, solicitándole la documentación pertinente y el espacio físico del sindicato que él dirigió, para comenzar con el trabajo correspondiente con las elecciones de la nueva directiva”. Frente a lo anterior, Quintul habría mencionado “que a él no se le había informado del Tricel, ni menos sabe lo que pasó después del día 8 de mayo donde deja de cumplir sus funciones y el sindicato queda acéfalo, por lo tanto él no entregará ninguna información de los socios, tampoco dinero, ni las llaves de la oficina”, pese a que éste ya no tenía la calidad de dirigente.

En relación a esto último, los paradocentes demandan a que el tribunal regional obligue a los ex dirigentes a entregar las llaves de la oficina sindical, libros y registros de afiliados sindicalizados, estado y cuentas del sindicato, solicitando de paso decretar orden de no innovar, de modo de instruir a la Corporación Municipal de Punta Arenas, representada legalmente por Segundo Alvarez, a objeto que retenga los fondos por conceptos de cuotas sindicales de los afiliados al Sindicato, hasta la designación de la nueva directiva en proceso de formación, y que informe si a la fecha se ha entregado dineros a los recurridos por concepto de cuotas sindicales.

El Sindicato de Trabajadores Asistentes de la Educación de la Empresa Corporación Municipal de Punta Arenas, fue constituido válidamente el 13 de septiembre de 1991.