Conmoción en Natales por incendio que cobró una vida y dejó a tres familias sin hogar

Testigos sintieron fuertes explosiones antes de que el fuego avanzara rápidamente hacia las construcciones contiguas.

Una persona fallecida y tres familias sin hogar dejó un trágico incendio que estalló en horas de la mañana de este domingo en la ciudad de Puerto Natales y que destruyó tres viviendas.

El fuego se inició pasadas las 10,30 horas en la vivienda de calle Fresia Nº1511 (sector alto de la ciudad) habitada por Juan Unquén Ulloa, 45 años, oriundo de Dalcahue, Chiloé y María Almonacid. La mujer recordó que “salí a comprar y estaba cerrado el negocio por lo que vine de vuelta y vi de repente mucho humo. Al salir dejé apagada la estufa y no tenía nada encendido. Además él (Juan Unquén) no fumaba”. Lo último que le dijo su pareja fue: “anda a comprar no más, que yo me voy a acostar”. Precisamente un cuerpo calcinado fue encontrado cerca del mediodía al interior del dormitorio de la vivienda durante las faenas de remoción de escombros.

Muestras de profundo dolor se vivieron cuando personal de Carabineros le comunicó a la mujer el trágico desenlace de Juan Unquén, quien era un conocido ciclista local. Hace pocos días había retornado de Punta Arenas donde estuvo trabajando en el área de la construcción.

El fuego se propagó desde este inmueble hacia las viviendas vecinas, alcanzando una construcción en la parte posterior del domicilio el cual era habitado por el pensionado José Ulloa Barría, 73 años, quien en esos momentos también había salido a comprar en las cercanías. “Estaban todas mis cositas adentro de la casita, mi plata, mi ropa, quedé en la calle, a manos cruzadas. No sé qué voy a hacer ahora. Lo lamento más por la María (Almonacid)”.

Debido a las fuertes rachas de viento, las llamas alcanzaron a una tercera vivienda en calle Fresia Nº1125 de propiedad de José Antonio Gutiérrez, quien habitaba junto a su esposa Patricia Paredes y su hijo Marco, de 19 años.

Gutiérrez, trabajador de una planta salmonera, se encontraba en su patio cortando el pasto, mientras su esposa estaba al interior de la propiedad. “No se pudo hacer nada, traté de sacar mis documentos y no pude. Gracias a Dios estamos a salvo. Lo material se puede recuperar. Vamos a empezar de cero, pero hay que ir hacia delante, ojalá nos ayuden”, clamó.

El comandante del Cuerpo de Bomberos Sergio Ramírez, admitió que “cuando llegamos nos encontramos con un incendio fuera de control. En total llegaron seis unidades al lugar, Fue complicado controlar el avance de las llamas, finalmente logramos confinar el fuego para evitar que se propagara a las viviendas vecinas”.

Paola Valderas, testigo del incendio, relató que se “sintieron explosiones y el viento hizo que se propagara el fuego. Todo fue muy rápido y sólo atiné a salir para ver en que podía ayudar”.

Ella junto a otros vecinos contuvieron a los integrantes de las familias damnificadas, quienes acongojados vieron cómo el fuego arrasaba con todo el esfuerzo realizado a lo largo de sus vidas.

Alcalde entregó

la primera ayuda

Hasta el sector siniestrado concurrió también el alcalde Fernando Paredes junto a las asistentes sociales del municipio dirigidas por la profesional Claribel Barría, a entregar las primeras ayudas.

Informada al respecto la fiscal Lorena Carrasco ordenó el arribo a Natales de los peritos del Laboratorio de Criminalística de Carabineros desde la ciudad de Punta Arenas. Esto se concretó pasadas las 17 horas, tras lo cual la fiscal Lorena Carrasco ordenó el traslado de los restos al Servicio Médico Legal para la autopsia de rigor. En el lugar dio cuenta que “el cuerpo se retiró y mañana (hoy) llegan familiares de esta persona para hacer un cotejo de muestras de ADN, ya que el cuerpo no se puede reconocer a primera vista”. Una vez que se tenga la certeza científica de la identidad del fallecido se entregarán los restos a sus familiares.

Aunque hasta ayer todavía no estaba determinada la causa basal del incendio, testigos presumen una posible explosión por gas.