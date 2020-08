Crecen hospitalizados y pacientes críticos por Covid

Esta noche, a las 23 horas, la ciudad de Punta Arenas entra en cuarentena total.

Tal cual informó este medio a comienzos de semana, la cifra de pacientes hospitalizados por Covid-19 ha experimentado un aumento sostenido mientras avanzan los días, al igual que los casos de mayor gravedad.

El reporte diario, dio cuenta de 65 nuevos contagiados (59 de Punta Arenas y 6 de Porvenir). De esta manera, la región tiene 448 casos activos y 1.972 recuperados.

En su balance, el seremi de Salud (s) Eduardo Castillo, informó que hay 26 personas hospitalizadas por coronavirus y que 20 de ellas se encuentran en aislamiento y seis en estado crítico, manteniéndose dos pacientes con soporte respiratorio.

“Se incorporan dos nuevos fallecidos asociados a Covid, con lo que la cifra total en Magallanes es de 32”, complementó Castillo. Se trata de una mujer de 55 años y un hombre de 67, quienes habrían fallecido hace varios días y que presentaban patologías de base. Es por ello, que los documentos se habían enviado en días anteriores para que el Deis (Departamento de Estadísticas e Información en Salud) analizara si correspondía incorporar ambos casos como fallecidos asociados a coronavirus, los que en definitiva fueron incorporados ayer.

Cuarentena

Hoy, a contar de las 23 horas, entra en vigencia la cuarentena territorial que prohíbe la libre circulación de personas con el fin de evitar la transmisión comunitaria y expansión del virus toda la semana.

Al respecto, el seremi subrogante puntualizó que frente al caso de una persona que trabaje en una empresa catalogada como esencial, es la propia institución la que debe generar el permiso colectivo para que el trabajador pueda trasladarse. “El resto de las personas que vive en una comuna con cuarentena total no puede trabajar”, complementó.

En cuanto a los adultos mayores, estos podrán salir una hora, pero sólo en los alrededores de sus hogares. Los niños y jóvenes podrán salir después de 14 días en cuarentena

Pueden funcionar los locales esenciales, como farmacias y supermercados, alimentos y todos los establecimientos de salud. No hay visitas a residencias de adultos mayores ni tampoco se puede hacer deporte en el exterior, no se pueden trasladar a una segunda vivienda y las salidas del hogar que se realicen en cuarentena deberán tener permisos temporales individuales en el sitio www.comisariavirtual.cl, no pudiendo tener más de dos permisos para la adquisición de insumos, salidas de personas con trastorno del espectro autista, paseos de mascotas, gestiones bancarias y notariales cuidar a adultos mayores, y las atenciones de salud.