Damián Jaramillo, el estudiante del Contardi atropellado gravemente, abandonó la Uci

“Estamos muy contentos con la recuperación y seguiremos haciendo todos los esfuerzos hasta que lo llevemos a la casa”, manifestó a La Prensa Austral, Daniel, padre del menor.

Edmundo Rosinelli

erosinelli@laprensaaustral.cl

“Necesitábamos un milagro y gracias a Dios el milagro llegó”, expresó con una alegría inmensa Daniel, padre de Damián Jaramillo, el estudiante de primero medio que estuvo a punto de perder la vida producto de un violento atropello en la Avenida Costanera.

Después de permanecer 34 días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Clínico, conectado a ventilación mecánica, en coma inducido y con un diagnóstico totalmente pesimista, que fuera derivado a Cuidados Intermedios, es un gran salto en la recuperación del estudiante del Colegio Juan Bautista Contardi.

“Anoche (lunes), entre las 20,30 y 21 horas salió de la Uci, y como familia estamos muy contentos de que esto haya ocurrido, y ahora está en la Unidad de Cuidados Intermedios, lugar donde comenzará con las terapias para su recuperación, para que posteriormente en algún momento pueda abandonar el hospital en otra condición, más similar a como era su vida antes del accidente”.

Para la familia de Damián, lo de el lunes es un tremendo logro y por lo mismo reiteró los agradecimientos al personal de la Unidad de Cuidados Intensivos. Los que extendió a sus colegas de trabajo, al colegio de Damián, “y en general a todas las personas que han estado orando por nuestro hijo, de Arica a Punta Arenas. Esto lo vemos reflejado en toda la cantidad de saludos que han llegado, deseando lo mejor para el hijo y nosotros”.

El accidente

Damián Manuel Jaramillo Escobar fue atropellado por una conductora el martes 18 de junio, cerca de las 19,30 horas, cuando cruzaba por el paso peatonal ubicado en el lado poniente de la Avenida Costanera, entre Club Hípico y Vicente Reyes.

Después de esto cambió radicalmente la vida para la familia.

“Físicamente esto genera un gran desgaste, pero nuestro gran aliciente es verlo mejor, porque al principio era todo lo contrario. Ustedes (La Prensa Austral) han seguido el proceso y han visto que ha sido una cosa tras otra, incluida una neumonía, por eso después cuando despertó todo empezó a funcionar mejor, a pesar de ser agotador porque no es la rutina de uno ir todos los días al centro asistencial, de día y de noche, de todas maneras para nosotros ha sido grato. Estamos muy contentos y seguiremos haciendo todos los esfuerzos hasta que lo llevemos a la casa”.

Por ahora Damián se comunica con sus padres apretando las manos, y será así mientras mantenga la traqueotomía. “En estos momentos no podemos comunicarnos de otra forma que no sea con apretones de mano, miradas y pestañeos. El no puede hacer uso del lenguaje hablado”.

De ahí que para los médicos sea tan alentador que pudieran retirarle la sedación y destacan el avance que mostró con los tratamientos.

Daniel jamás olvida que su hijo llegó al Servicio de Urgencia del Hospital Clínico prácticamente fallecido.